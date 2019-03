presentazione libro rien d'autre di rossana coretti

Sabato 13 Aprile alle 16 presso Misterlino Stazione (viale Paolo Borsellino 27- Parma) l’autrice materana Rossana Coretti presenterà il suo terzo libro intitolato “Rien d’Autre”, romanzo a sfondo storico ambientato in un Sudafrica in pieno Apartheid. La storia di Rih Anne, figlia di un magnate dell’industria di diamanti di origine belga e di una donna bantù della tribù Xhosa si intreccerà in Francia con quella dell’italiano Daniele, figura nera e dal passato oscuro, che finirà per fagocitare la fragile fanciulla nella propria vita. E mentre gli finisce tra le braccia per quello che pare essere un puro caso, Daniele si rivelerà essere un sapiente ragno che ha ordito la sua tela al solo fine di catturare la sua preda. Ma chi è davvero Daniele? Nel Vecchio Continente Rih Anne conoscerà l’amore e le sue delusioni, ma riscoprirà anche l’attaccamento al suo Sudafrica e alle proprie origini, alla famiglia, a tutto ciò che da bambina aveva preso per scontato. E proprio come lo scenario della sua terra natia cambia, distruggendosi e rinnovandosi, passando dalle antiche lotte intestine ad un clima insostenibile di guerriglia tra l’ANC di Mandela e gli Afrikaner, forgiando e facendo risorgere dalle ceneri un nuovo Sudafrica, così Rih Anne saprà superare molte difficoltà lungo il cammino del proprio riscatto, fino alla finale trasformazione in donna.

Post presentazione, si terrà un dibattito interattivo tra autrice e presenti e firma copie del romanzo. Inoltre, saranno per l’occasione disponibili anche alcune copie della precedente opera “Il Riscatto delle Figlie di Eva”, pubblicata nel 2016. Si tratta di un’opera ironica e autobiografica, che si indirizza principalmente a donne che vivono - o hanno vissuto - degli amori particolarmente nefasti e offre soluzioni per poter superare tali momenti destabilizzanti.