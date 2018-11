Presentazione rivista theflr e mostra fotografica ai diari

*EVENTO SPECIALE* ALLA LIBRERIA DIARI DI BORDO DI PARMA DI BORGO SANTA BRIGIDA 9.



La serata di sabato 10 novembre vedrà a conclusione della giornata di corso di scrittura la presentazione in esclusiva alle ore 18.00 del numero 4 della rivista The FLR – The Florentine Literary Review, “Paesaggio / Landscape”. Il Direttore editoriale Alessandro Raveggi e il caporedattore Martino Baldi verranno a raccontarci come é strutturato questo numero assieme ad Alice Pisu, libraia dei #Diari e redattrice della rivista.

I racconti di questo numero sono di Giusi Marchetta, Giampaolo Simi, Ruska Jorjoliani Azzura D'Agostino, Andrea Inglese, Carmen Pellegrino Simona Baldanzi Francesco Targhetta. Le illustrazioni di Franz Lang. I Traduttori Johanna Bishop, Frederika Randall, Jamie Richards.

"Non è detto che per parlare di paesaggio si debba necessariamente rimirare (o tanto meno apprezzare) un altrove, perché il paesaggio è fatto di sguardi abbagliati quanto di sguardi introspettivi. Che poi questo Paesaggio si chiami nel nostro caso Italia, rende le cose ancora più complesse: per gli italiani, il paesaggio è sia patrimonio che fragilità, un retaggio da amare quanto una costante possibilità di deturpazione ambientale e storica." (Dall'editoriale di Alessandro Raveggi)



Sempre Sabato 10 novembre alle ore 19.00 inaugurazione della Mostra Fotografica Crystal Frontier di Matteo Contini alla Libreria Diari di bordo di Borgo Santa Brigida 9.



La Mostra sarà visitabile nei giorni e negli orari di apertura della Libreria fino al 10 dicembre.



"Ci fu un tempo in cui est e ovest erano due mondi separati. Loro erano i cattivi noi eravamo i buoni. Chi fossimo noi o chi fossero loro dipendeva dal lato in cui ti venivano spiegati i ruoli. Lato del muro, lato del filo spinato più o meno elettrificato. Lato di qualcosa di fisico. Tangibile. Di là non si andava. Non si poteva, non si voleva. E di nuovo, di là, di qua come categorie. Ora si può andare di là e venire di qua. La frontiera diventa uno stato mentale. Intangibile, trasparente. Ma evidente. "