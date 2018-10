Presenze del passato

Rocca di Sala Baganza (PR)

PRESENZE DAL PASSATO

Lumi ed ombre… cosa si aggira tra le stanze disabitate della Rocca di Sala Baganza?

mercoledì 31 ottobre

Spettri... Fantasmi... Presenze...

Nel buio della notte, quando le luci della Rocca si spengono e i vivi se ne vanno, urla, catene e rumori si odono dalle sale del palazzo. A lume di candela si aggirano gli spiriti di coloro che, un tempo, abitarono la Rocca. Nella notte gli antichi proprietari tornano in possesso della loro antica residenza. In questa dimora, le cui stanze furono scenario di intrighi e avvenimenti di nobili e cavalieri, cosa può accadere nella notte in cui il mondo degli spiriti si incontra col mondo dei vivi?

Venite a scoprire cosa hanno da raccontare queste anime vagabonde.

Aperto a tutti, in particolare agli adulti.

Lo spettacolo è a cura dell’associazione culturale La Bertesca in collaborazione con lo I.A.T. di Sala Baganza e i volontari della Pro Loco.

A seguire brindisi con Malvasia dei Colli e dolcetti di zucca stregati.

A cura dello I.A.T. di Sala Baganza e della Pro Loco di Sala Baganza

Prenotazione obbligatoria

Costo della manifestazione a persona: € 12,00 adulti; Costo per bambini (da – a anni d’età inclusi): € 10,00 fino a 12 anni; gratuito fino ai 6 anni

Parcheggi più vicini: piazza Gramsci (antistante la Rocca), via Figlie della Croce, via Vittorio Emanuele II - info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it