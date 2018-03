prima del buio di stefano passeri ai diari

Mercoledì 7 Marzo alle ore 18:00 presentazione alla Libreria Diari di Bordo del libro di Stefano Passeri Prima del buio a cura del professor Giuseppe Marchetti, critico letterario per la Gazzetta di Parma.

L’evento è organizzato in associazione con Amurt Italia Onlus, che è anche editrice della pubblicazione, e i proventi del libro saranno poi devoluti da Amurt a favore delle nuove povertà.



AMURT nasce in India nel 1965 come parte del movimento di ricerca spirituale Ananda Marga, inspirato dal filoso e umanista P.R. Sarkar.La fondazione di AMURT Italia risale al 1985: la sezione Italiana entra così a far parte della AMURT Global Network con sedi in tutto il mondo. AMURT Italia è una organizzaione senza scopo di lucro con personalità giuridica il cui scopo è quello di aiutare i gruppi sociali svantaggiati. L'azione primaria si concentra su obiettivi di tipo sociale e ambientale al fine di poter garantire alle persone una buona qualità di vita. Uno dei campi dove AMURT è maggiormente attiva è la costruzione di scuole, case-famiglia per orfani ed ospedali. L'associazione realizza inoltre progetti agricoli, di raccolta, purificaizone e distribuzione dell'acqua. In caso di disastri naturali o creati dall'uomo si attiva per garantire i servizi basilari alle popolazioni colpite e partecipa all'opera di ricostruzione.