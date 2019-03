In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, Sciacrì Teatro, con il patrocinio del Comune di Parma, presenta "Primo amore", monologo di Letizia Russo interpretato da Antonio Corsi.

E' la storia di un amore omosessuale fra due adolescenti: innocenza e passione si confondono nella spinta istintiva di darsi e prendersi. La società costringe il protagonista a lasciare la propria città e la narrazione comincia dal suo ritorno dopo anni nei luoghi natali e da un incontro fortuito con il suo primo amore. Fra i ricordi c'è la voglia di essere liberi di amare, la rabbia di non poterlo fare, l'abbandono. Una storia che riguarda tutti, tutti quelli che hanno amato, quelli che hanno giudicato e condannato e che si sono nascosti dietro luoghi comuni e frasi fatte.

Un testo denso di umanità, una storia semplice quanto vera.



In tre repliche alle 19.30, alle 20.15 e alle 21.00

Numero di spettatori limitato, si suggerisce la prenotazione a sciacriteatro@libero.it

Offerta a cappello