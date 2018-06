Primo campionato italiano di hoverboard al Parma Retail

Sei un appassionato di hoverboard? Ti interessa questo sport ma non hai mai testato la tua abilità? Vorresti provare ma non sai come fare?

Sabato 9 e domenica 10 giugno potrebbe essere l’occasione giusta per avvicinarsi a questo nuovo mezzo di spostamento elettrico che tanto entusiasma adolescenti, ragazzi e adulti.

Il Parma Retail ospiterà infatti una tappa dell’Hoverboard Race, il primo campionato italiano di hoverboard promosso dal Coni e dall’Asi, Associazioni Sportive Italiane. La manifestazione è adatta a tutti, sia agli esperti di questo innovativo skateboard che a coloro che vi si avvicinano per la prima volta. Le iscrizioni alla Hoverboard Race sono aperte a tutti gli interessati e sono completamente gratuite.

Non è necessario avere un hoverboard per partecipare al campionato: l’organizzazione ne metterà a disposizione di professionali, con tutta l’attrezzatura connessa per la protezione e la sicurezza dei partecipanti: caschetto, ginocchiere e gomitiere da indossare obbligatoriamente.

Per chi non ha mai messo piede su un hoverboard, ci sarà un esperto pronto ad accompagnare chi muove i primi passi sullo skateboard elettrico, insegnando la postura e i comandi che permetteranno di muoversi, girare, avanzare, fermarsi quando si vuole.

Le prove libere per principianti e per chi invece è a un livello avanzato, saranno sabato 9 giugno dalle 14.30 alle 15.30. I neofiti verranno seguiti dall’istruttore mentre chi è già pratico potrà effettuare due giri di pista per prendere confidenza con il percorso. I circuiti saranno due, uno junior per i principianti e uno senior per gli esperti. Si partirà poi con le vere e proprie sfide: dalle 17.30 alle 19 ci sarà la semifinale a cronometro. L’intera manifestazione sarà animata da uno speaker che effettuerà la cronaca della gara.

Domenica 10 giugno ci saranno le prove a cronometro dalle 14.30 alle 17, mentre alle 17.30 la gara finale e le premiazioni. Il primo classificato si aggiudicherà il trofeo Hoverboard Race ed avrà la possibilità di accedere direttamente alla finale nazionale, mentre il secondo e il terzo classificato saranno premiati con una medaglia.

Spettacolo assicurato quindi, per il fine settimana del Parma Retail, il centro commerciale sempre al passo con le nuove tendenze. La Hoverboard Race sarà un evento che entusiasmerà non solo i partecipanti, ma anche il pubblico chiamato a tifare per il proprio concorrente preferito.