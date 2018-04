Primo maggio: la festa della Cgil con tanta musica

Après La Classe, Africa Unite, Karne Murta, Cinzano Five, Bamboo, Calaca: sarà un Primo Maggio all'insegna della musica nel parco Falcone e Borsellino (ex Eridania) a Parma. "Una Festa dei Lavoratori indimenticabile" promette la Cgil di Parma che ha messo in piedi un ricco cartellone di appuntamenti a partire dalle 14 a ingresso gratuito. Non solo musica: Umberto Franciosi, segretaro generale della Flai, ricorderà le vertenze Froneri e Castelfrigo. Tra gli ospiti gli scrittori Roberto Camurri e Paolo Nori. E ancora il tema delle mafie affrontato da Gaetano Alessi, lavoro e migranti a cura del Coordinamento Migranti e intervento del segretario generale Massimo Bussandri.