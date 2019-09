psicopatologia e cronobiologia del sonno - congresso ecm per medici

Il 15 ottobre a Monticelli Terme, presso la sala conferenze dell’Ospedale Maria Luigia, il congresso per soli medici “Psicopatologia e Cronobiologia del Sonno”. Un congresso destinato a professionisti, per approfondire e confrontarsi sui disturbi del sonno e le patologie correlate.



Un dibattito tra professionisti che operano sul campo nell’intento di contribuire a ridefinire un percorso di cura delle patologia del sonno, alla luce delle evidenze cliniche ed ambientali che nella società contemporanea portano ad identificare il disturbo del sonno per essere una modalità di espressione clinica e comportamentale sempre più correlata a varie comorbilità, ed aspetti della vita contemporanea.



Un confronto quindi di approcci clinici diversi, per la esigenza comune di rivalutare i sintomi e definirne gli aspetti che si confondono e si compenetrano con i life-events, dando luogo a manifestazioni cliniche ed espressioni comportamentali nel contesto quotidiano che assumono aspetti di maggiore o pregnante evidenza e spesso sopravanzano, mascherandoli, gli elementi psicopatologici o organici di fondo, fuorviando o ritardando la identificazione della patologia effettiva.



La variabilità del quadro clinico, proveniente da situazioni organiche piuttosto che emotive, da condizioni intercorrenti di origine diversa nei diversi soggetti e nei diversi contesti di vita e nelle varie fasi dell’evoluzione clinica, rende evidente l’opportunità di integrare le conoscenze delle figure professionali e delle varie competenze, nelle diverse situazioni di cura al fine di produrre interventi terapeutici mirati e che comunque concorrano a far considerare nella loro globalità gli aspetti clinici.



Da ciò deriva l’esigenza di approfondire il tema e ridiscutere delle opportunità derivanti dai diversi ambiti di conoscenza a partire dalla più ampia e corretta interpretazione diagnostica della sintomatologia, per addivenire all’intervento terapeutico più idoneo, personalizzandolo in rapporto agli obiettivi da raggiungere per ogni singolo soggetto.