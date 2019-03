pulp dogs di vince pastano

Dalla Misirlou di Pulp Fiction, con il suo andazzo surf, a successi noti anche a chi non conosce bene Tarantino, come Goodnight Moon e Wicked Game, il repertorio dei Pulp Dogs, venerdì 22 marzo, è ampio e promette una serata di divertimento, guidata dalla chitarra di Vince Pastano, il chitarrista di Vasco Rossi. I No Filters come band di supporto, con apertura porte alle 22 e inizio concerti mezz’ora più tardi. Ingresso 10€.

I Pulp Dogs nascono dall’idea dei chitarristi Vince Pastano (chitarrista di Luca Carboni e Vasco Rossi di cui è anche Direttore Artistico) e Antonello D’Urso (chitarrista di Battiato, Branduardi, Alice e Luca Carboni) di riproporre i motivi d’ispirazione pulp più conosciuti tratti dalle colonne sonore dei film di Quentin Tarantino.

Le sonorità della band sono fortemente caratterizzate dalle virtuose chitarre rock di Vince Pastano e quelle a tinte blues di Antonello D’Urso, due chitarristi tra i più amati e talentuosi, ormai punto di riferimento nel panorama della musica in Italia, dalle percussioni latine di Fabrizio Luca (ex percussionista di Vinicio Caposella) e dalla sezione ritmica di Diego Quarantotto al basso e Vincenzo Matozza.



