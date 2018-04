Punkreas in concerto al Campus Industry per il nuovo tour

Arrivano a Parma venerdì 20 aprile con una novità i Punkreas, ormai storica band punk rock italiana. Infatti il 23 marzo è uscito “INEQUILIBRIO”, EP prodotto dall’etichetta Garrincha Dischi in collaborazione con Canapa Dischi, anticipato dal singolo "Fermati e respira". INEQUILIBRIO racconta solo la prima parte di un nuovo lungo viaggio della band di Parabiago; un viaggio che avrà come seconda tappa l'uscita di un secondo EP nei prossimi mesi del 2018.

Attualmente la formazione dei Punkreas è composta da Cippa (voce), Endriù (chitarra), Paletta (basso), Noyse (chitarra) e Gagno (batteria): il concerto del Campus Industry comincerà alle 22:30, con apertura porte alle 20:30. Prevendite a 13 euro + d.p. sui circuiti Ciao Tickets e Ticket One, in cassa il giorno del concerto a 15 euro. Al concerto seguirà dj set.