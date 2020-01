quanto vali?! torna il corso di motivazione per capirlo

Torna nel centro culturale La Caplèra di Medesano il corso di consapevolezza e motivazione per capire quanto valiamo veramente condotto dalla giornalista Francesca Caggiati - Domenica 19 gennaio dall 12.00 alle 18.00



Ci siamo mai fermati un attimo a riflettere su quanto valiamo realmente? Abbiamo mai pensato di conoscerci meglio? Per trovare il coraggio di fare quelle scelte che non abbiamo mai fatto?



O dire quello che non abbiamo mai detto? Di sentirci soddisfatti a fine giornata e al mattino carichi e pieni di energia per affrontare nuove sfide? E ancora siamo contenti di quanto guadagniamo? O pensiamo di meritare di più e non sappiamo come ottenerlo? Il corso di motivazione Quanto vali?! della giornalista e motivatrice Francesca Caggiati, che si terrà domenica 19 gennaio dalle 12 alle 18 al centro culturale La Caplèra in Strada Costa Garibalda, 11 a Medesano (PR), nasce proprio per rispondere a queste domande.



Capire cioè se quello che stiamo guadagnando per fare un determinato lavoro è congruo con la nostra formazione, le nostre capacità e le nostre competenze e con il valore e il beneficio che restituiamo all'azienda o al cliente per cui lavoriamo.



Nel momento in cui diventiamo consapevoli del nostro valore - che è già un primo passo molto importante - come possiamo trasmettere agli altri il valore delle nostre qualità e capacità insieme ad un giusto corrispettivo?



Durante il corso sarà possibile sperimentare vari modi per riuscire a riposizionarsi all'interno della propria azienda o addirittura cambiare lavoro.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 338 5219408 oppure scrivere a parmadavivere@gmail.com o inviare un messaggio tramite la pagina Fb Parma Da Vivere indicando un recapito telefonico e sarete richiamati.