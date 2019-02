quarto incontro del corso "pensare la vita"

Nel quarto appuntamento del ciclo “Pensare la vita” si parlerà dell’anima bella.

Quest’espressione, utilizzata, già a partire dal Settecento, come sinonimo di armonia che si realizza tra il dovere e i desideri del cuore, la ritroviamo impiegata oggi soprattutto nella polemica politica, in modo esclusivamente spregiativo, accanto al termine “buonismo”.

Come spiegarsi questo cambiamento del ruolo e della concezione dell’anima bella?

Lunedì 4 marzo, alle ore 18, al cinema Astra di Parma saremo guidati in quest’analisi da Ferruccio Andolfi, docente di Filosofia della storia nell’Università di Parma, direttore del quadrimestrale «La società degli individui» e della collana «La ginestra», in dialogo con Silvano Allasia, docente di filosofia e storia nei licei.

Il relatore ci inviterà a considerare la possibilità di un elogio dell’anima bella, chiedendosi se quest’ultima possa tornare a giocare un ruolo politico e sociale nella trasformazione del mondo, slegandosi dalle accuse di utopia e di distacco dalla realtà.

