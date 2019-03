rabaglia è pronto per rivarolo mantovano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il Campionato Regionale MX Emilia Romagna 2019 è in procinto di mettere in atto il secondo appuntamento stagionale, Domenica 31 Marzo, sul tracciato di Rivarolo Mantovano, con Christian Rabaglia pronto a timbrare il cartellino di presenza. Il giovane portacolori della scuderia SRacing, il quale sta muovendo i primi passi nel mondo delle ruote tassellate, arriva da un positivo esordio nel round di apertura nella serie, archiviato con un buon ottavo posto tra le Minicross Promo, vicino alla top ten tra le giovani promesse. In sella alla Husqvarna Rabaglia è quindi ansioso di prendere il via per continuare a dimostrare quanto di buono si è già visto a Savignano sul Panaro. “Siamo al via della seconda gara di campionato” – racconta Christian Rabaglia – “e non vedo l'ora che sia Domenica per poter tornare sulla mia Husqvarna. Alla prima gara di campionato ci siamo comportati bene, per quelle che erano le nostre ambizioni, e sicuramente ho tanto da imparare. Abbiamo viaggiato a metà classifica e questo mi ha dato molta fiducia per dare il massimo e cercare di imparare, quanto più possibile, per salire sempre più in alto in classifica.” Seguito sul campo dal Motocross Team Palù il giovane alfiere della scuderia parmense si troverà ad affrontare un tracciato del tutto sconosciuto, tecnico e con un fondo diverso rispetto al precedente. Il programma di gara prevederà, nel corso della mattinata, le batterie di qualifica mentre, nel pomeriggio, via alle gare. “Rispetto alla prima gara abbiamo deciso di cambiare gomme” – sottolinea Christian Rabaglia – “perchè questa pista è caratterizzata da un fondo misto, tra terra e sabbia. Il tracciato è davvero molto tecnico e ci sono un sacco di salti. Questi sono, ad oggi, un mio punto debole ma lavoreremo sodo, assieme ai ragazzi del Motocross Team Palù, per ben figurare. Il campionato è lungo e vogliamo poter dire la nostra anche qui, soprattutto perchè questa pista piace un sacco a mio fratello e, se non vado forte, mi ha promesso che mi sgriderà.” Gli fa eco il presidente, nonché papà, Simone Rabaglia. “Eccoci qui per la seconda uscita stagionale di Christian” – racconta Simone Rabaglia (presidente SRacing) – “ed il tracciato di Rivarolo Mantovano sarà sicuramente un bel banco di prova per lui, essendo davvero molto tecnico. Rispetto alla concorrenza è abbastanza fragile sui salti, i suoi punti di forza sono le staccate e le uscite di curva. Dovrà farsi le spalle ma abbiamo tutto il tempo a nostra disposizione. Eravamo partiti senza grosse pretese ma, a detta anche di altre persone, la sostanza per crescere c'è. Lui è determinato, noi lo siamo pure.”