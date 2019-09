racconti di viaggio: indonesia

Si riparte!!!



Giovedì 19 settembre ricominciano le nostre serate alla Casa nel Parco, str. Naviglio Alto 4/1 - Parma



Per la prima serata della stagione 2019/2020 vi portiamo in Indonesia con Luca Lorenzini in un affascinante viaggio di Avventure Nel Mondo.



Questo nuovo anno sarà ricco di viaggi, serate, amici, immagini e racconti, da settembre 2019 a maggio 2020: STAY TUNED