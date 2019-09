rievocazione medievale al castello di varano

Il fascino senza tempo del Medioevo prende vita fra le antiche mura del Castello di Varano



Da sabato 5 ottobre a domenica 6 ottobre





Sabato: dalle ore 14:00 alle ore 19:00

Domenica: dalle ore 10:00 alle ore 18:00



Anno Domini 1432

Tutti gli occupanti del Castello di Varano De' Melegari sono in gran fermento: dopo alcuni decenni sotto l'egidia della potente famiglia Visconti, la fortezza sta per essere riconsegnata ai Pallavicino, nella persona di Rolando Il Magnifico. Un evento festoso, frutto di anni di trattative, che verrà celebrato in pompa magna da nobili e popolani, ma non manca chi si oppone ad un simile accordo... Fra genuine felicitazioni e falsi sorrisi, giuramenti solenni e intrighi di corte, come andrà a finire?...



Cavalieri e nobili dame, ma anche artigiani, fabbri, erboristi, armigeri e mercenari... il fascino senza tempo del Medioevoprende vita fra le antiche mura del Castello di Varano per due fantastiche giornate; non solo una grandiosa rievocazione storica, ma anche un'intrigante vicenda da vivere in prima persona, con accurate installazioni, scenografie ed eventi, fra cui l'immancabile Torneo di Spada!



Prenotazione consigliata



Costo della manifestazione a persona:

Adulti : 10 euro per una giornata, oppure 12 euro per entrambe le giornate

Bambini : 6 euro per una giornata, oppure 8 euro per entrambe le giornate

Il biglietto comprende l'accesso alla manifestazione in castello + la visita guidata storica (facoltativa)

L'evento avrà luogo anche in caso di maltempo





Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni:

Telefono: 327 3797253

Mail: castellodivarano@gmail.com

Web: www.castellodivarano.it



Parcheggi più vicini:Parcheggio di fronte all'ingresso del Castello

Casello Autostradale più vicino:

Fornovo di Taro (Autostrada A15), a 9 km dal Castello di Varano



Come arrivare:

Da Milano o da Bologna: Dall'autostrada del Sole A1, seguire la direzione Parma Ovest - La Spezia e continuare sull'autostrada della Cisa A15, uscire a Fornovo di Taro, continuare sulla strada provinciale 357, proseguire sulla SP 28 per Varano de' Melegari.



Da Parma: Percorrere la SS 62 per Fornovo Taro poi la SP 28 per Varano de' Melegari.

