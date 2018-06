Rifugio Lagdei: tutte le iniziative fino a fine 2018!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Osservazioni di stelle, Lunate, escursioni notturne e diurne, incontri con esperti di Natura, di erbe, di animali. E ancora cene a tema, divertenti mezze giornate di orienteering per famiglie e gruppi di amici; gli arcieri, e poi i cavalli, lo yoga e lo shiatsu e in autunno le mostre micologiche e la Gara del miglior Bargnolino casalingo. Da qui a fine anno praticamente in ogni fine settimana sono programmate attività! Tutte le attività a calendario sono replicabili e personalizzabili per gruppi di famiglie, amici, colleghi (anche con formule team-building). Al Rifugio (e all'Ufficio turistico di Parma) è disponibile il pieghevole stamapto con tutte le attività. O a questo link il programma completo: http://www.rifugiolagdei.it/iniziative.html