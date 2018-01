Lunedì 8 gennaio 2018 alle 18.30, nell’Auditorium del Carmine (via Duse, 1 – Parma), si terrà l’incontro “Rigoletto, palestra delle emozioni”, ideato dalla musicologa Elena Biggi Parodi con gli studenti del corso di Storia e storiografia “Giuseppe Verdi, elementi essenziali” del Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Un dialogo a più voci per compiere un percorso che parte da Giuseppe Verdi e conduce nella musica di Rigoletto attraverso video, immagini, ascolti dal vivo e coups de théâtre. La presentazione è finalizzata alla comprensione delle strategie subliminali messe in atto da Verdi per svelare le vere emozioni messe in campo dai protagonisti, la psicologia dei personaggi e le dinamiche più intime dei mutamenti dei loro rapporti interpersonali.

All’incontro prenderanno parte Cecilia Bragadina, Giacomo Barchetta, Son Beomwoo (Rigoletto), Michela Borazio (Maddalena), Mariska Bordoni (Gilda), Andrea Chinaglia (Giuseppe Verdi), Francesco Costanza, Antonio Mandrillo (Duca), Flavio Savoldi, Alice Tagliavini, Daniele Volcan. Al termine della presentazione, lo psicoterapeuta e psicologo Federico Toscani dialogherà con il pubblico.

L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni: www.conservatorio.pr.it.