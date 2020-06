Ripartono le notti magiche dei Castelli del Ducato

La notte, ci parla ancora magicamente. La notte, ci abbraccia responsabilmente. La notte, ci aspetta con la consapevolezza del viaggio e dell'alba a venire. Sono 4 i luoghi dei Castelli del Ducato che venerdì 12 giugno, sabato 13 giugno e domenica 14 giugno trovate aperti by night in una sorprendente ripartenza che anticipa l'estate! Ecco dove andare!

Sabato 13 giugno alle 21 e alle 22 visite guidate by night nel Castello di Montechiarugolo illuminato con candele: ci saranno nel giardino le lucciole? info@castellidelducato.it

Sabato 13 giugno dalle 21 al Castello di Bardi: arriva la prima visita Guidata Notturna, post lockdown. Il ritorno dell'evento più richiesto: storia, fascino, mistero nella notte della Fortezza, fra sale dei principi, camminamenti, torri, ghiacciaie, cortili e la presenza silenziosa di Moroello. L'emozione avvolge grandi e piccini.

Alberghi, B&B, agriturismi, bar e ristoranti del territorio sono a vostra disposizione. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it



Venerdì 12 giugno dalle 21 alle 23 visita by night di Palazzo Farnese - Cittadella Viscontea. Storia di un palazzo: Margherita e la costruzione di Palazzo Farnese, presentazione della direttrice, Antonella Gigli che sarà presente in via straordinaria per una accoglienza speciale! info@castellidelducato.it



Venerdì 12 giugno, sabato 13 giugno, domenica 14 giugno su prenotazione obbligatoria, Cena alla Taverna Medievale del Castello di Gropparello. Prenotare un tavolo sarà come avere una suite, uno spazio personale: massimo comfort, layout personalizzato, accoglienza calorosa e discreta, piatti portati a tavola con cloche, distanza e raffinatezza, in una atmosfera di familiare nobiltà. Il menu offre piatti a la carte, menu di degustazione, menu della tradizione.

Venerdì e prefestivi dalle 19:00 alle 24:00

Sabato, domenica e festivi dalle 19:00 alle 24:00.

