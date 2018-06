Ristorante in cantina

Monte delle Vigne incontra la cucina dei fratelli Spigaroli, ricca di prodotti tipici del territorio accompagnata da una scelta dei nostri vini, con la possibilità di degustare annate inedite.

Visite guidate in cantina e al vigneto.

Vi aspettiamo ogni domenica dalle 11 per la prima visita, pranzo a buffet, merenda e aperitivo per poi finire con cena al tavolo.

Per informazioni e prenotazioni:

0521.309704

info@montedellevigne.it