Ritiri zen a sanboji tutta l’estate zen

Ospitalità Zen da luglio a settembre



Sanboji apre le porte per condividere l’esperienza della pratica Zen.



Gli ospiti sono invitati a unirsi alla Sangha di Sanboji per meditare e vivere la pratica Zen al Tempio.



La sistemazioni a sanboji è semplice essenziale , pulita e tenuta in ordine dai monaci residenti, le camere sono da 4/5 persone in condivisione, la zona femminile separata dalla zona maschile.

I pasti



Tre pasti vegetariani vengono serviti ogni giorno ai nostri ospiti . La colazione e il pasto sono in genere in silenzio, la cena è informale, tisane e acqua sono sempre a disposizione.



Pane fresco, biscotti fatti al Tempio con forno a legno senza latte e senza uova con farine bio macinate a pietra.



Prodotti dell’orto del Tempio.

Abbigliamento



Nell‘ambiente monastico indossare pantalone lungo e maglietta per tutti i giorni mentre per la meditazione indumenti da meditazione (samue) o tipo tuta con pantalone lungo di colore scuro.

Le cose da portare:



– lenzuola singole o sacco a pelo, se preferisci con un contributo di 10



euro puoi utilizzare le lenzuola del Monastero per i giorni in cui sarai lì



– necessario per la toilette(asciugamani , sapone…)



– abbigliamento comodo e scarpe comode (abiti che puoi sporcare) per lavorare all’aperto



-abbigliamento comodo per la meditazione di colore nero o grigio



-negli ambienti interni si cammina con indosso i calzini

Come arrivare al Tempio Zen



In treno:



linea Parma-La Spezia , stazione di Ghiare di Berceto.



Occorre dalla stazione prendere il pronto bus e prenotarlo

prima dalla partenza al numero 840222223 o chiamare il Sig,Claudio Rustici (taxi privato) 3387402159

Per prenotare :



via mail : cerchio@monasterozen.it



per informazioni : 3337737195

Vita al Tempio Zen:



La meditazione come motore ecologico della mente e del suo agire.

Il lavoro nell’orto, nel bosco, in cucina, le pulizie ogni gesto e lavoro della giornata si trasforma in pratica di consapevolezza e risveglio.

Ripristinare la consapevolezza che ogni momento è un momento d’illuminazione.

Adottare un altruismo creativo, non ego è creare la vita libera assieme a tutti.

Aumentare la serenità e l’armonia nella vita quotidiana.



Con questo intento monaci e laici vivono la pratica giornaliera.



E’ possibile per tutti lasciarsi alle spalle i rumori, il traffico e la frenesia della città per fare un’esperienza di ritorno alla vita essenziale e naturale incontrando il Buddha che è in noi, per meglio affrontare la vita di tutti i giorni in armonia e felicità. Meditazione silenziosa shikantaza e koan, il canto dei sutra, i pasti essenziali vegetariani, la meditazioni camminata nel silenzio della natura, gli insegnamenti del Maestro, la vita di condivisione assieme ai monaci del Sangha della Foresta di Bambù come medicina dell’anima e non solo.



E’ possibile su penotazione ricevere trattamenti Zen Shiatsu.



Giornata zen tipo degli ospiti che può subire variazioni in base alle priorità giornaliere



L’orario ufficiale per il check-in è alle 14:15/14:30, Il check-out è alle 17:00 circa



L’orario della buona notte è alle ore 22.00 di sera