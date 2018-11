RITRATTI D’ATTORE

Anna Magnani, i film e la tecnica attoriale

Racconto e lezione di e con Giuseppe Gaiani, attore, musicista e regista



La necessità di insegnare e quindi saper leggere le specifiche tecniche espressive e culturali dei più importanti attori del nostro cinema, risulta fondamentale per i più giovani interpreti, registi e studiosi, per capire meglio la loro grandezza e codificare i motivi di tanta ammirazione. Le scuole, le tecniche, le esperienze di questi grandi artisti sono il bagaglio culturale e interpretativo che rispecchia la loro maestria, espressa tramite il linguaggio cinematografico in ogni parte del mondo. Il primo di questi appuntamenti ideati e condotti dall’attore, regista, musicista e docente di arti sceniche, Giuseppe Gaiani, è dedicato ad Anna Magnani.



Giovedì 8 novembre dalle 19.00 alle 21.00



@Officina Arti Audiovisive - Sala conferenze - Primo piano



Via Mafalda di Savoia, 17/a, Parma



Ingresso gratuito previa compilazione del form di iscrizione a questo link : https://goo.gl/dDjRd3