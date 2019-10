Ritratto di un'artista sensibile: Barbara Voghera al Teatro Farnese di Parma in Hamlet Solo di Lenz Fondazione

Summa di vent’anni di lavoro nell’ensemble, l’attrice con sindrome di Down interpreterà nel teatro barocco “più bello del mondo” la recente rilettura del capolavoro shakespeariano creata per e con lei da Maria Federica Maestri e Francesco Pititto. Il giorno dopo, in occasione della Giornata Internazionale della Salute Mentale, dialoghi, performance e installazioni a Lenz Teatro.

«Barbara Voghera insieme a Lenz è andata incontro all’enigma del rappresentare, rappresentandosi in tutta la sua ‘sensibilità’. Scelta e condizione che le hanno permesso di accedere, con una presenza di violenta intensità e grazia scomposta, a una realtà espansa, che si trova oltre ogni cosa da noi conosciuta. Esattamente come Amleto»: il critico teatrale Matteo Brighenti introduce Hamlet Solo di Lenz Fondazione, realtà pioniera a livello internazionale nella più raffinata ricerca artistica con gli attori sensibili, in scena al Teatro Farnese di Parma venerdì 11 ottobre alle ore 21 in occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Salute Mentale.

Barbara Voghera è protagonista dagli inizi del duemila di alcuni tra i più importanti progetti performativi di Lenz, figura centrale nella pluridecennale indagine di Maria Federica Maestri e Francesco Pititto sul rinnovamento della lingua scenica contemporanea attraverso il dialogo artistico con l’alterità: eccezionale interprete nelle varie stesure dell’Amleto (inserite nell’archivio internazionale Global Shakespeares del MIT - Massachussets Institute of Technology, autorevole riconoscimento della ricerca sull’attore sensibile di Lenz), è presenza poliforme nella trilogia dedicata al Faust di Goethe; straordinaria performer nella prima versione de La Vita è Sogno di Calderón de la Barca nel ruolo di Clarino, interpretazione oggetto di un seminario di studi nell’ambito del più importante Festival di teatro barocco spagnolo, sarà nuovamente in scena nell’allestimento site-specific presso il Complesso Monumentale della Pilotta per Parma 2020 | Capitale Italiana della Cultura. Tra i numerosissimi altri ruoli interpretati in questi vent’anni di lavoro, vale segnalare almeno quelli di protagonista in Biancaneve e Pollicino nel Progetto Grimm (in tour nelle maggiori capitali europee) e in Consegnaci, bambina, i tuoi occhi tratto dall’opera di García Lorca Caperucita Roja; il Fool nell’opera Verdi Re Lear, commissione speciale del Festival Verdi 2015 e Bradamante nel progetto biennale site-specific ispirato all’Orlando urioso di Ariosto. Recentemente, presso l’Università degli Studi di Parma, è stata realizzata la prima tesi di laurea monografica sul suo percorso artistico.

Parte del programma della quindicesima Giornata del Contemporaneo a cura di AMACI (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani), l’installazione visiva e sonora di Hamlet Solo sarà inoltre presentata il giorno dopo, sabato 12 ottobre, alle ore 19 a Lenz Teatro, a Parma, al termine di un pomeriggio che inizierà alle ore 16 con un dialogo su teatro e salute mentale fra istituzioni, studiose, artisti e spettatori e proseguirà alle ore 18 con lo spettacolo Siamo stati a Elsinore a cura della Compagnia Fuali, presentato nell’ambito del progetto speciale I Teatri della Salute (ingresso unico € 5).

Il Teatro Farnese si trova in Piazza della Pilotta a Parma, Lenz Teatro in Via Pasubio 3/e a Parma.

Biglietto unico per Hamlet Solo al Teatro Farnese: € 15 (comprensivo di € 5 da destinare al Complesso

Monumentale della Pilotta). L’evento è realizzato in collaborazione con il Complesso Monumentale della Pilotta e il DAISM-DP dell’Ausl di Parma. Info e prenotazioni: 335 6096220, info@lenzfondazione.it - www.lenzfondazione.it