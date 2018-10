rizzoli emanuelli sponsor tecnico di parma marathon 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Rizzoli Emanuelli per lo sport. La storica azienda di Parma, specializzata dal 1906 nella produzione di conserve ittiche di qualità, sarà tra i partner tecnici della terza edizione dell’evento sportivo che coinvolgerà Parma il 13 e 14 ottobre. Al centro della partnership i Filetti di sgombro al naturale al limone che saranno inseriti nel Kit per i partecipanti delle tre sfide competitive: La Maratona di 42 chilometri e 195 metri, La Trenta2 e La Vigorosa di 10Km. Ricchi di Omega3 e fonte naturale di proteine, i Filetti Rizzoli uniscono il gusto semplice e leggero dello sgombro al naturale a una piacevole e fresca nota agrumata. Pescati con una tecnica sostenibile nel rispetto delle specie protette e dell’ecosistema marino certificata Friend Of The Sea, sono lavorati direttamente sul luogo di pesca interamente a mano: dalla pulizia al taglio, fino al confezionamento ogni fase viene svolta secondo l’antica regola Rizzoli. “Crediamo che una corretta e sana alimentazione abbia un legame naturale con il mondo sportivo, ecco perché abbiamo scelto di essere partner di questa manifestazione che si ripete con crescente successo da tre anni. Il nostro obiettivo è sensibilizzare non solo gli atleti ma anche chi sarà presente verso un atteggiamento responsabile nelle scelte alimentari”, ha commentato Federica Siri, Marketing & Trade Marketing Manager di Rizzoli Emanuelli.