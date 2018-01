roberto re a parma per l'inaugurazione del suo centro!

Gallery

In occasione dell'inaugurazione del Centro della Roberto Re Leadership School di Parma, il diciannovesimo sul territorio italiano, il formatore numero 1 in Europa nel settore della crescita personale per l'ottenimento dei propri risultati è in città per un vero e proprio "Corso Intensivo in 2 Sessioni".Nello specifico il corso, include i 3 elementi fondamentali per aiutarti a raggiungere risultati straordinari:1. Seminario intensivo di 3 ore direttamente in aula con Roberto Re, in un modo che non hai mai visto prima. La buona notizia è che, a differenza di altri seminari, questo sarà estremamente pratico e senza fronzoli. Una vera e propria sessione di coaching di gruppo, preparata nei minimi dettagli, che ti permetterà di uscire da li con delle basi solide per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.2. Sessione di Coaching individuale con uno dei migliori Coach della Roberto Re Leadership School. Durante questo incontro finalizzerai il lavoro impostato insieme a me, secondo i tuoi obiettivi specifici, imparando la metodologia OSA, strumento che personalmente utilizzo per pianificare i miei obiettivi da quasi vent'anni! Avrai così tra le tue mani il piano d'azione necessario per raggiungere i tuoi obiettivi, che potrai utilizzare fin dal giorno seguente.3. UN BONUS ESCLUSIVO! "The Ultimate Training Report" è un testo fondamentale e pratico, dove trovi l'essenza della formazione in Italia.Questo report perché contiene tutte le informazioni che ognuno dovrebbe conoscere prima di affrontare un qualsiasi piano di formazione e sviluppo personale. Una vera consulenza in materia, riservata esclusivamente ai partecipanti a START TO FLY!Per informazioni e prenotazione (obbligatoria):Email: info@flyparma.itTel. 05211855155