“Rock song is a love song” a parma per meridians onlus

La JC Band, guidata dal Presidente e AD di Janssen Italia Massimo Scaccabarozzi, si esibirà il 18 giugno al Campus Industry Music alle 20:30



Torna lunedì 18 giugno alle 20:30 presso il Campus Industry Music in Largo Simonini a Parma, “Rock Song is a Love Song”, il concerto benefico della JC Band in sostegno di Meridians Onlus.

Il Gruppo rock, guidato dal frontman Massimo Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Janssen Italia e Presidente di Farmindustria, vanta oltre 100 concerti benefici tra l’Italia e l’estero e festeggia quest’anno i 10 anni dalla sua nascita.



In questa occasione il ricavato della serata andrà a sostegno del progetto di Meridians Onlus finalizzato alla riattivazione di un Centro dialisi e alla realizzazione di un Laboratorio di Immunopatologia renale presso l’Ospedale Universitario della città di Mbarara in Uganda. Al confine con lo stato del Rwanda, l’ospedale ha una capienza di 350 posti letto con reparti specializzati in medicina interna, ostetricia e ginecologia, pediatria e chirurgia.



L’Associazione Meridians Onlus è impegnata da anni nella realizzazione di progetti umanitari di assistenza sanitaria in Italia e nel mondo in collaborazione con la Scuola di Medicina dell’Università di Bari e la Società Italiana di Nefrologia.

«La JC Band sostiene da anni progetti umanitari importanti come quello di Meridians Onlus, ed è un onore per noi poter aiutare l’Associazione e l’Ospedale Universitario di Mbarara - ha detto Massimo Scaccabarozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Janssen Italia e Frontman della Band -. Sapere che grazie alla musica e ad una serata di divertimento come questa di Parma possiamo realmente contribuire a salvare delle vite umane, ci riempie di orgoglio e ci regala la carica giusta per continuare a sostenere queste nobili iniziative. Siamo noi a ringraziare Meridians Onlus per questa opportunità e per poter essere di aiuto alle popolazioni più sfortunate».

La JC Band, il gruppo rock che si esibisce dal 2008, è interamente composta da dipendenti Janssen Italia, guidati dal frontman Massimo Scaccabarozzi, voce e chitarra, Presidente e Amministratore Delegato di Janssen Italia e Presidente di Farmindustria. Insieme a lui, si esibiscono i musicisti-colleghi: Maurizio Lucchini al basso; Orazio Zappalà e Francesco Mondino alle chitarre elettriche, Antonello Caravano alle tastiere e Antonio Campo alla batteria.

«Sono grato a Massimo Scaccabarozzi e alla JC Band per il sostegno a questo importante progetto: la riattivazione di un Centro dialisi e di un Centro di immunopatologia renale permetterà di diagnosticare precocemente eventuali danni e procedere tempestivamente con le opportune terapie - ha commentato Domenico Zonno, Presidente di Meridians Onlus -. Si stima, così, che potranno essere salvate più di 2.000 vite umane ogni anno. Una volta realizzato il nostro progetto, con 8 stazioni dialitiche per cronici e 2 per acuti, si prevede di poter assistere circa 32-64 pazienti cronici e circa 100 pazienti acuti l’anno. Il progetto è frutto della collaborazione con i Frati Minori di San Francesco in Africa coordinati da fr. Carmelo Giannone Ofm. In questo momento stiamo lavorando all’elaborazione di un accordo di collaborazione tra l’Ospedale Universitario di Mbarara e diversi partner italiani per il reperimento delle risorse finanziarie e per l’attivazione del Centro”.



Il repertorio musicale, offerto a Parma il prossimo 18 giugno, ripercorrerà le migliori performance del Gruppo sin dalla sua nascita. Si partirà da una serie di pezzi storici di autori del panorama rock nazionale e internazionale come Vasco Rossi, Luciano Ligabue, John Lennon, Eric Clapton, per arrivare al re-make, in versione rock, di brani storici degli anni ’60 e ‘70. Ad oggi, la band ha all’attivo la pubblicazione, a scopo benefico, di sei CD di cover quali “Rock song is a love song” I, II, il live 2011, la Gold Edition 2013, “Eh già ...Love song is a Vasco Song” e l’ultimo “Rock song is a love song – 10th Anniversary”, inciso a dicembre 2017, che celebra i 10 anni della Band.

Il concerto “Rock Song is a Love Song” sarà anche live in diretta streaming, a partire dalle 21.00, cliccando al seguente link.



L’impegno sociale di Janssen Italia

Janssen, azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, promuove il dialogo tra paziente e medico attraverso attività sociali di informazione e divulgazione che si sono sviluppate e rafforzate negli anni grazie al contributo e alle idee delle persone che fanno parte dell’azienda. Una realtà nata e cresciuta sul valore delle persone non può che mettere quest’ultime in cima alla scala dei propri valori, nella convinzione che chi si impegna quotidianamente per la salute della collettività non può trascurare le dinamiche sociali che la riguardano più da vicino. Per questi motivi, Janssen è impegnata da anni nell’organizzazione e nel sostegno di campagne di sensibilizzazione al pubblico, in diverse aree di rilevante impatto sociale in cui è tradizionalmente attiva: psoriasi, HIV, patologie psichiatriche, prevenzione dell’obesità, promozione di uno stile di vita dinamico per contrastare le malattie metaboliche e eventi di sensibilizzazione per rimuovere tabù e preconcetti.



Per ulteriori informazioni visitate il sito www.janssen.com/italy e seguiteci su @JanssenITA.