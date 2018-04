ros (x-factor) in concerto al campus industry

Aperte le prevendite per il tour dei ROS (X-Factor), che farà tappa a Parma sabato 14 aprile, al Campus Industry Music. Biglietti in prevendita sul circuito Ticket One, online e nei punti vendita a 13 euro più diritti di prevendita. Apertura porte alle 21:00, inizio live alle 22:00, biglietti in cassa il giorno del concerto a 15 euro.

"Guerrieri" così amano autodefinirsi i ROS, la formazione punk rock arrivata alle semifinali dell'ultima edizione di X-Factor nel team di Manuel Agnelli, sezione gruppi. "Rumore" il nome del loro singolo originale, che ha totalizzato mezzo milione di visualizzazioni in due mesi dalla messa online su Youtube. Originale davvero dato che si tratta di un brano energico con abbondante uso di chitarre e in lingua italiana, cosa non particolarmente comune di questi tempi, anche per la giovane età dei membri della band, che già dimostrano una notevole capacità compositiva. 21 anni la leader e cantante Camilla Giannelli, solo 20 il bassista Kevin Rossetti e ben 23 l'"anziano" batterista Lorenzo Peruzzi. "Rumore" è anche il nome del loro primo tour, che al momento ha a Parma l'unica data dell'Emilia Romagna, prevista per il 14 aprile.