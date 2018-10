Ruggero de I Timidi sbarca a Parma

Ruggero per la prima volta a Parma con lo spettacolo "Spruzzi di Gloria" a metà strada tra musica e cabaret. Con la moglievole partecipazione di Fabiana Incoronata Bisceglia. Come ho scalato l’internet e sono entrato nella storia. Dai piccoli locali off di Milano a YouTube, da 4 amici al bar al grande pubblico televisivo (Tu si que vales – Canale5), lo spettacolo ripercorre la carriera di Ruggero de I Timidi, cantante dalle sonorità senza tempo ma dalle tematiche molto attuali. Canzoni irriverenti, aneddoti piccanti, considerazioni sulla società moderna, eleganti digressioni su ciò che le donne dicono, Ruggero de I Timidi ci offre uno spaccato della vita di una rockstar di successo. Due ore di spettacolo in cui Ruggero incrocia amabilmente le sue radici artistiche, una poetica cinica che rimanda senza soluzioni di continuità al teatro-canzone gaberiano, strizzando però l’occhiolino a Pupo e Nilla Pizzi. Nelle parole del profeta della Timid Generation: "cari fans vecchi e nuovi, è finalmente giunto il momento di farvi scoprire le zone erogene della mia carriera, in uno spettacolo che vi titillerà l’anima."

19 novembre ore 21:30

WoPa Temporary - Via Palermo 6 -

Parma Biglietti €10 - acquistabili la sera stessa dell'evento Info e prenotazioni: 347 9456168 Mail: mirko@upcomunicazione.it