ruggero de i timidi squirt party

Shining Production

presenta

RUGGERO SQUIRT PARTY

IL TOUR NEI CLUB DI RUGGERO DEI TIMIDI

"Per ricreare le stesse emozioni della spiaggia senza il fastidio della sab-bia”

Dopo l’incredibile successo dei due Raduni Timidi realizzati sempre in collaborazione con Shining Production, Ruggero de I Timidi segue la corrente e si imbarca in un vero e proprio tour che lo vedrà protagonista tra febbraio e marzo 2020 dei migliori (e più umidi) club italiani.

L’incredibile ironia di Ruggero de I Timidi e la sua musica ci faranno bagnare come in un tuffo in una serata d’estate, che però si svolgerà in inverno.

L’appuntamento di Parma sarà il 21 febbraio 2020 - Campus Industry Music

Prezzo del biglietto in prevendita: € 13 + dp

Prezzo del biglietto in cassa: € 15 + dp

Biglietti in vendita su Ticketone a partire da venerdì 3 gennaio



Ma lasciamo la parola a Ruggero….

Care e cari fans,

la scorsa estate mi sarebbe piaciuto organizzare un grande party sulla spiaggia, poi ho visto che un altro collega stava allestendo una cosa simile e gli ho lasciato giustamente spazio, anche se con un po' di dispiacere.

Tutto questo mi ha fatto riflettere: facile fare delle feste estive in agosto su una battigia! Perché non fare delle feste estive in inverno al chiuso? Nasce così RUGGERO SQUIRT PARTY: per ricreare le stesse emozioni della spiaggia senza il fastidio della sabbia e di tutta quell'afa!

Un percorso che partirà da inizio febbraio fino all'equinozio di primavera, dove con grandissima umiltà daremo il via ufficiale alla bella stagione.

Non posso ancora dire cosa succederà, perché non lo so nemmeno io finché non salgo sul palco. Posso dire che ricreeremo le stesse emozioni di un mio live che diventa una festa di carnevale tra amici che in realtà è una sagra che in realtà è un karaoke anni 90 che sfocia in un musical dal sa-pore revival con spruzzate di trap/edm/reggaeton/inps. Inoltre celebreremo non solo matrimoni, ma anche divorzi, matrimoni con se stessi, divorzi da se stessi, addii al nubilato e qualsiasi cosa verrà in mente al pubblico che sarà il protagonista di questa festa. E poi ospiti illustri e se ci danno buca all'ultimo garantisco la presenza di sostituti all'altezza come sosia, imitatori, illusionisti. Ciliegina sulla torta l'imperdibile trend di questi anni: a fine serata mi metterò personalmente alla consolle e, come i più grandi influencer del nostro tempo, farò finta di fare il dj! Ma farò finta da dio, come nessuno ha fintato finora! Perché il RUGGERO SQUIRT PARTY è un luogo dove ognuno decide di essere se stesso, ma se essere te stesso non ti piace puoi anche credere di essere qualcun altro. Io ci ho costruito una carriera sopra!

Vi aspetto! Umidamente, Ruggero de I Timidi

