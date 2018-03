ruggero ricci @ la feltrinelli di parma 19 marzo

Cresce l'attesa per l'ulteriore appuntamento live di promozione de “La Forma Delle Nuvole”, nuovo album del cantautore romagnolo che sta riscuotendo un diffusissimo consenso di pubblico nonché forte attenzione e apprezzamento dalla stampa e network radio-tv nazionali.



Ciò che forse può colpire in primis è la scelta di un titolo così singolare…L'ideale di libertà posto prima di tutto, libertà di scegliere ma soprattutto di interpretare la realtà che ci circonda, la scelta di una prospettiva arbitraria che rende ogni cosa mutevole. E’ forse questo il senso di questo disco composto da 16 inediti scritti dall'artista: nelle nuvole ognuno di noi può elevarsi e vederci ciò che desidera, si torna bambini, si galleggia nella semplicità e si fantastica in una dimensione onirica, quasi fiabesca.



Videos



"Il muro di Berlino" (121.000 views su YouTube)

https://youtu.be/TShgZf-agnA



"Distratta-mente" (100.000 views su YouTube)

https://youtu.be/52yGWXlmvo8





