Rumore del lutto: al Teatro Farnese arrivano i The Nursery

Quarta giornata sabato 2 novembre a Parma per la XIII edizione de Il rumore del lutto, rassegna a cura di Maria Angela Gelati e Marco Pipitone, intitolata “Passaggi”, promossa da Segnali di Vita, con il patrocinio di Comune di Parma, Università di Parma e del Master Death Studies and the End of Life dell’Università degli Studi di Padova.

Alle ore 10.00 (con repliche alle ore 11.00 e alle ore 12.00) “La parte e il tutto” visita guidata in forma teatrale nel Torrione medievale di Via Dei Farnese a cura di Mariangela Dosi (prenotazione obbligatoria al numero: 348-9231618; numero massimo di persone per ogni visita: 20).

Alle ore 15.30 presso Il Mondo YogaStudio di Strada Mezzo (Moletolo) Seminario di Yoga e di Tanatologia con Eugenia Calunga e Maria Angela Gelati, in collaborazione con Il Mondo YogaStudio (prenotazione: eugenia@associazioneilmondo.it).

Alle ore 16.00 al Castello dei Burattini, Via Melloni, “Di scena in scena. Le avventure di Pulcinella”, spettacolo di burattini di e con Luca Ronga, considerato tra i più interessanti interpreti di Pulcinella, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, in collaborazione con Castello dei Burattini, con il sostegno di Casa Funeraria Santarelli.

Alle ore 18.00 alla Libreria Diari di Bordo, Borgo Santa Brigida, Ginevra Lamberti presenta il libro “Perché comincio dalla fine” (Marsilio editore), insieme a Laura Liberale, evento realizzato con il sostegno di Impresa Funebre Pietra. Giovane prodigio della narrativa italiana, e omonima del suo personaggio, Ginevra Lamberti racconta, con una scrittura esatta, cristallina, allegra e profonda, piange, sorride e canta che solo i vivi muoiono, che “morto” è aggettivo di una cosa viva e quindi tanto vale cominciare a sentirsi vivi da adesso.

Appuntamento imperdibile alle ore 21.00 al Teatro Farnese per l’unica data italiana della storica band di Sheffield In The Nursery a quindici anni dal loro ultimo live nel nostro Paese. Il concerto, proposto nell’ambito dei Festival Il Rumore del Lutto e Natura Dèi Teatri, in collaborazione con Complesso Monumentale della Pilotta, è un evento irripetibile in quanto si potrà ascoltare la più recente produzione della band guidata dai gemelli Klive e Nigel Humberstone, indiscussa protagonista del filone dark/wave inglese anni Ottanta. Le sinfonie orchestrali, i ritmi marziali, le atmosfere eteree, risultano essere coordinate insondabili di un progetto in continua evoluzione: tensione, ricerca e bellezza, non sembrano opzioni, piuttosto uniche letture traducibili di un desiderio oscuro e imperscrutabile e che trovano nell’esibizione dal vivo il proprio naturale compimento.

L’evento è realizzato in collaborazione con Endenocte Dark Night, con il sostegno di ADE Servizi Onoranze Funebri (ingresso in cassa 35 Euro; prevendite a 30 Euro (d.p. inclusi): www.vivaticket.com).

Il concerto di In The Nursery sarà preceduto, senza soluzione di continuità, da “Iphigenia in Aulide | Oratorio”, regia Maria Federica Maestri, testo e drammaturgia Francesco Pititto, segmento drammaturgico della prima parte del dittico dedicato al mito di Ifigenia. Una versione oratoriale che si densifica sul tema dell'addio e dell'abbandono interpretata da Valentina Barbarini, attrice icona di Lenz e dal soprano Debora Tresanini, del Conservatorio A. Boito, impegnata nelle struggenti arie, eseguite a cappella, dell'omonima opera di Gluck.

Alle ore 23.00, presso l’Ex Oratorio di San Tiburzio di Borgo Palmia, In the Nursery night, Aftershow DJSet (per i soli possessori del biglietto del concerto), in collaborazione con Antica Farmacia e Endenocte Dark Night.