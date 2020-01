San Valentino al castello di Felino

Per la serata più romantica dell'anno, tutto si tingerà di rosso e di passione.

A San Valentino regala alla tua dolce metà una cena a lume di candela nel posto più romantico per eccellenza: in un castello!



MENU



* Flûte di Bellavista con mise en bouche di S. Valentino

* Insalatina tropicale in salsa rosa

* Risotto al corallo di mare con capesante

* Sorbetto passion fruit

* Tataki di tonno con sesamo nero e bianco

oppure

Duchessina di Parma in salsa al Marsala con terrina vegetariana

* Torta pere e cioccolato con salsa inglese all'arancia



VERSIONE VEGETARIANA



* Flûte di Bellavista con mise en bouche di S. Valentino

* Involtino di melanzane con pinoli e uvetta

* Vellutata di zucca

* Sorbetto passion fruit

* Torta salata con broccoli, olive e pecorino toscano accompagnata

da carciofi sabbiati

* Torta pere e cioccolato con salsa inglese all'arancia



♥ QUANDO

Venerdì 14 febbraio 2020

Ore 20:00



♥ DOVE

Castello di Felino

Strada al Castello, 1

43035 Felino (PR)



♥ COSTO

€ 44,50 per persona (prenotando entro il 31/01)

€ 49,50 per persona (dopo il 31/01)



♥ CONTATTI

+39 331 29 84 900

eventi@piuhotels.com