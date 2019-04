Sabato 13 aprile torna il Festival di Magia di strada

Per il sesto anno consecutivo la magia ritornerà ad invadere le strade di Parma: l'appuntamento è per sabato 13 aprile, nel cuore della città, con la rassegna di magia di strada che riscuote ogni anno un notevole successo e tanta partecipazione di pubblico.

Si rinnova la collaborazione tra il Comune di Parma e Walter Rolfo, fondatore di Masters of Magic, illusionista ed esperto in processi percettivi, nell'organizzazione di questo coinvolgente evento, che vede anche quest'anno il significativo supporto di Conad.

La nuova edizione è stata presentata questa mattina in conferenza stampa alla presenza dell’assessore al Turismo Cristiano Casa, di Walter Rolfo e di Veronica Corchia Responsabile Relazioni Esterne e CSR di Conad Centro Nord.

“Ritorna uno spettacolo davvero speciale per la nostra città, un appuntamento atteso da grandi e piccini. Masters of Magic porterà illusionisti di altissimo calibro che si esibiranno in diverse piazze della città” ha introdotto Cristiano Casa. Quest’anno arriverà una novità all’interno del programma che renderà unica questa edizione e l’ha presentata Walter Rolfo: “Oltre ai migliori Street magic quest’anno ci saranno veri e propri spettacoli teatrale in strada. La magia teatrale si svelerà a Parma. Tra i protagonisti dell’evento avremo Raul Camaguey campione di Street Magic, Falsh Gonzalez, Matteo Cucchi finalista al Campionato Mondiale di Magia, The Charming Jay e il massimo esponente della ventriloquia Samuel Barletti”.

“Per il quarto anno Conad si veste di magia a supporto di questo festival pensato per famiglie e bambini che porta tanto colore e divertimento nelle principali piazze della città. Vuole essere un momento di condivisione che accoglie il nostro slogan Persone oltre le cose” afferma Veronica Corchia, Responsabile Relazioni Esterne e CSR di Conad Centro Nord e continua: “Abbiamo pensato ad un gioco nel gioco: a chi raccoglierà, con una sorta di caccia al tesoro, 4 margherite Conad di colori differenti potrà ricevere un dono nei punti vendita Conad della città. Le sorprese saranno per i più piccoli e anche per i grandi!”.

Al termine della conferenza una esibizione da parte di Flip illusionista che ha ipnotizzato il pubblico presente.

Appuntamento per grandi e piccini sabato 13 aprile, dalle 10 alle 22, con cinque maghi che si esibiranno in ben 25 spettacoli, in varie zone del centro di Parma. La magica giornata si concluderà con il Gran Gala conclusivo, alle 21, in piazza Ghiaia.

Sabato 13 aprile, direttamente dall’Accademia di Masters of Magic, i migliori esponenti dell’Arte Magica Italiana e internazionale in esclusiva nella nostra città per stupire con le loro performance e per far vivere il centro storico, dai parmigiani, dai commercianti e dagli ospiti presenti in città, in modo del tutto nuovo. Per un'intera giornata grandi e bambini verranno coinvolti e trascinati in un mondo magico.

Il calendario degli spettacoli prevede l’appuntamento con la magia e l’illusionismo in vari luoghi di Parma: piazza Ghiaia, piazza Duomo, piazza Garibaldi, via Imbriani zona chiesa Annunziata e piazza della Steccata.

Il programma e gli artisti che parteciperanno:

Matteo Cucchi - Finalista al Campionato Mondiale di Magia e vincitore di prestigiosi premi internazionali. La sua tecnica unica riesce a illudere e a meravigliare lo spettatore in ogni situazione.

10.30 Piazza Garibaldi

12.00 Piazza della Steccata

16.30 Via Imbrunai

17.30 Piazza Ghiaia

21.00 Gran Gala - Piazza Ghiaia

Raul Camaguey - Cubano, eclettico e raffinato, Raul Camaguey è uno street Magician a tutto tondo. Ha vinto numerosi premi tra i quali Campione di Street Magic Spagnolo e Campione del mondo per ben due anni consecutivi.

10.30 Piazza della Steccata

12.30 Piazza Duomo

15.30 Piazza Garibaldi

16.30 Piazza Ghiaia

21.00 Gran Gala - Piazza Ghiaia

Samuel Barletti - E' considerato uno dei massimi esponenti mondiali dell’arte della ventriloquia. Con una semplicità disarmante riesce a proporre una performance dal coefficiente di difficoltà altissimo, entusiasmando dai più piccoli ai più grandi.

11.30 Piazza Duomo

12.30 Piazza della Steccata

17.00 Piazza Garibaldi

18.00 Piazza Ghiaia

21.00 Gran Gala - Piazza Ghiaia

Flash Gonzalez - Carismatico, assurdo ed elegantemente sottile, accoglie sempre momenti improvvisati irripetibili, agendo come animatore e ricevente delle emozioni del pubblico.

Suona e ci invita a far parte delle sue strane avventure.

10.00 Piazza Ghiaia

11.00 Piazza Garibaldi

15.30 Piazza della Steccata

17.30 Piazza Duomo

21.00 Gran Gala - Piazza Ghiaia

The Charming Jay – Direttamente dalla Corea del Sud arriva The Charming Jay. Artista con una tecnica unica che l’ha portato a diventare consulente per le più importanti scuole e università e per alcuni grandi film di successo. La sua esibizione ti riporterá indietro ai gloriosi anni del Music Hall.

11.00 Piazza Ghiaia

12.00 Piazza Garibaldi

16.00 Piazza Duomo

17.00 Via Imbriani

21.00 Gran Gala - Piazza Ghiaia