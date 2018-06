Sabato 23 giugno il fotografo Alex Liverani ospite nello store euronics di parma per il fuji day

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parma, 21 giugno 2018 - Sabato 23 giugno appuntamento imperdibile presso lo Store Euronics di via Napoleone Colajanni, Parma. Per tutti i curiosi ed esperti di fotografia, in occasione del Fuji day, il punto vendita ospiterà Alex Liverani, noto fotografo e fondatore del collettivo InQuadra. L’esperto di street photography, vincitore del premio Miami Street Photography, coinvolgerà tutti i presenti interessati in un viaggio nel meraviglioso mondo della fotografia di strada, attraverso aneddoti ed esperienze personali che lo hanno reso il fotografo di fama mondiale che è oggi. La giornata, promossa in collaborazione con FujiFilm, sarà caratterizzata da due diverse sessioni formative. Un primo incontro dalle ore 10.30 fino alle 12.30 ed un secondo appuntamento nel pomeriggio a partire dalle ore 15.30 fino alle 17.30. Grazie alla presenza di Alex Liverani, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire tutti i segreti dell’arte street photography e conoscere le caratteristiche tecniche delle macchine fotografiche Mirrorless Serie X. Durante le sessioni sarà inoltre presente un tecnico Fujifilm per rispondere a domande e curiosità sull’utilizzo delle fotocamere. Vi aspettiamo sabato 23 giugno per scoprire tutti i segreti dello street photography e molto altro ancora! Euronics-Dimo Spa, azienda leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di consumo, propone nei propri store di Parma (in Via Napoleone Colajanni presso Esselunga Via Emilia Ovest e presso Parma Retail) un’ampia offerta di prodotti di qualità e di tecnologia avanzata unitamente alla competenza del personale di vendita e alla costante attenzione alla convenienza, con la continua realizzazione di promozioni sempre diverse ed innovative. Audio, Video, Informatica, Telefonia, Entertainment, Fotografia, Smart Home, Grandi e Piccoli Elettrodomestici, Clima, Incasso: l’offerta Euronics a Parma è l’ideale per rispondere alle necessità di tutti i consumatori, anche i più esigenti.