sabato 24 e domenica 25 marzo animazioni con i supereroi e musica arriva cristina d’avena

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Sette anni di attività, sette anni di impegno per diventare punto di riferimento della comunità, non solo per la spesa e lo shopping. A 7 anni di solito non si fanno bilanci…ma per un centro commerciale è sicuramente l’occasione per far il punto su risultati e obiettivi. Il Centro Eurosia è stato inaugurato il 23 marzo 2011, e da allora sono tantissime le iniziative di carattere culturale e sociale che ha promosso e sostenuto in questi anni di attività, in collaborazione con le amministrazioni e le associazioni cittadine. Continuiamo con impegno a lavorare per offrire alla comunità occasioni di condivisione e crescita - dice il Direttore Fabrizio Pacini – per essere parte integrante della città, realizzando attività ed iniziative originali, non solo di intrattenimento, ma anche con significati sociali e culturali. Due giorni di festa, quindi, all’insegna dell’allegria e dello stare insieme. SABATO 24 MARZO ALLE ORE 17.30 ARRIVA CRISTINA D’AVENA Ciurma! Andiamo tutti all'arrembaggio, forza…: quando si sente il nome di Cristina D’Avena è impossibile che non vengano in mente a chiunque, ad ogni età, le parole e la melodia di qualche sigla di cartoni e serie animate. All’Arrembaggio è solo una delle centinaia di sigle la cantante bolognese ha inciso: Occhi di gatto, Kiss Me Licia, Mila e Shiro, I Puffi, Dolce Candy, D'Artagnan e i moschettieri del re…basta andare su Wikipedia per trovare un elenco lunghissimo di titoli, conosciuti da tutti, capaci di suscitare emozioni e ricordi. E poi, c’è lei: una vera forza sul palco, piena di energia e di una simpatia coinvolgente. Non si può mai dire: l’ho già vista. perché ogni suo spettacolo è un evento che sa regalare buonumore e tanto divertimento, in una sorta di sana frenesia collettiva, sulle note familiari delle più belle sigle dei cartoni. DOMENICA 25 MARZO INTRATTENIMENTO PER LE FAMIGLIE CON L’ASSOCIAZIONE NEXT Un pomeriggio in compagnia dei supereroi: arrivano Batman, Flash, Aquaman, Wonder Woman per girare video e scattare foto. Alle più votate sulla pagina Facebook di Eurosia, in regalo il DVD Justice League. E per i più piccoli, truccabimbi per trasformarsi in supereroe. Immancabile la torta gigante, alle ore 18.00