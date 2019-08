sagra di santa maria

La tradizionale sagra di ferragosto nel paese più alto dell'appennino parmense.

Quest'anno offriremo ottima torta fritta a pranzo e polentata nel borgo a cena, oltre che le immancabili bancarelle di artigianato e musica a non finire per ritornare per una notte nei favolosi anni '60-'70-'80 con i Magical Minds!