sagra di settembre 2019: una festa lunga due settimane

Una sagra lunga due settimane. La tradizionale fiera di settembre, che ha il suo clou nella seconda domenica del mese - quest'anno l'8 -, presenta per il 2019 un programma molto ricco e variegato, che coprirà oltre due settimane, dal 30 agosto al 14 settembre. Le proposte accontenteranno un po' tutti i gusti. Parte il Luna Park, che aprirà il 30 agosto per chiudere il 10 settembre, e che offrirà, in alcune giornate, biglietti a prezzi scontati. Ci saranno serate enogastronomiche, musicali e danzanti, presentazioni delle squadre di calcio locali, giochi di società e con i Lego, spettacoli di danza e mercatini vari. Sabato 31 agosto l'Assistenza pubblica “Croce azzurra” festeggerà i suoi primi cinquant'anni con un evento, “Happy birthday Croce Azzurra… quando le sorprese sono stellari”, che vedrà anche la partecipazione del comico Paolo Cevoli. E sabato 7 settembre verrà offerta l'opportunità di visitare la vigna e la cantina Oinoe di Guardasone, aperta in via straordinaria, accompagnati da guide che le illustreranno sia in italiano che in inglese, per concludere con l’apericena con madrelingua inglesi. Come detto, il cuore della festa è sempre la seconda domenica del mese, l'8 settembre. Tra i tanti appuntamenti, per le vie del paese, per tutto il giorno, ci saranno il mercatone al gran completo, mercatini tematici e il mercato contadino “Peccati di gola”. In piazza della Solidarietà, dalle 9.30, si potranno ammirare automezzi storici di soccorso, provenienti da diverse località italiane, nell'esposizione "Il fascino delle vecchie sirene", organizzato dalla Croce Azzurra, sempre in occasione del 50º della fondazione. E ancora, per tutta la giornata, giochi di società per tutte le età con esperti a disposizione e laboratori con i Lego, i mattoncini più amati da grandi e piccoli. Alla sera, street food e musica dal vivo con “Hotel Monroe”. I tradizionali fuochi d’artificio illumineranno la serata di lunedì 9 settembre (in caso di maltempo, spostati a martedì 10). A seguito della introduzione dei nuovi orari, il museo Renato Brozzi sarà visitabile i sabati, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18, e le domeniche dalle 15.30 alle 18. La prima domenica del mese, il 1° settembre, l'ingresso è gratuito. Altra offerta culturale da non perdere, alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, la mostra "Carosello. Pubblicità e televisione", che aprirà il 7 settembre. Per gli amanti delle due ruote, sabato 14 settembre, a Castione De’ Baratti, il “Baratti Bike - 2° Trofeo città di Traversetolo”. Tutto il programma sul sito del Comune al link http://www.comune.traversetolo.pr.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=41963