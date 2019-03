Sagra di San Giuseppe in Oltretorrente

Tra gli appuntamenti storici e più attesi dell’Oltretorrente, la Sagra di San Giuseppe torna domenica 17 marzo per animare l’intero quartiere grazie a musica, punti gastronomici e a un vasto programma di iniziative collaterali. La festa sarà infatti anche quest’anno un’occasione di aggregazione nonché di riscoperta di uno dei quartieri più antichi e ricchi di storia della nostra città.

La Fiera di San Giuseppe è promossa da Ascom Parma in via D’Azeglio (attraverso il marchio Parma Viva e con l’organizzazione di Edicta Eventi) e da Confesercenti Parma in via Bixio, via Costituente, Piazzale Picelli e via Imbriani (con l’organizzazione di BieBi Eventi), con il patrocinio del Comune di Parma e con la partecipazione di Parma WelFare. “Queste feste rappresentano un’opportunità per portare allegria e vivacità nella nostra amata città – ha affermato Vittorio Dall’Aglio, Presidente Ascom Parma – Parma Viva è tutto questo: il mix vincente di eventi che uniscono tradizione e innovazione con l'obiettivo di parlare ai parmigiani ‘di una volta’ come alle generazioni più giovani. In questo senso – ha proseguito Dall’Aglio - la partecipazione delle attività e botteghe delle vie, simbolo di vita e commercio cittadino, sarà come sempre fondamentale per contribuire a creare un’atmosfera conviviale e di festa. Nello specifico – ha aggiunto – la Sagra di San Giuseppe sarà un momento di festa per tutta la famiglia, ancor di più quest’anno con un’area interamente dedicata ai bambini grazie alla partecipazione attiva di numerose Onlus e associazioni di quartiere che hanno organizzato un ricco calendario di iniziative. Con San Giuseppe si inaugura quindi il calendario 2019 di feste Parma Viva che proseguiranno nel 1° semestre con il tradizionale appuntamento di maggio della Festa dei Fiori in via Farini e di giugno quando torneranno in Oltretorrente con la Festa del Vino”.

Confesercenti anche quest’anno crede che la storica Fiera di San Giuseppe sia un’occasione unica per portare visibilità e risalto alle numerose imprese che quotidianamente operano in un contesto complesso e difficile - dichiara Francesca Chittolini, Presidente di Confesercenti Parma - Come Associazione siamo vicini e grati agli operatori commerciali dell’Oltretorrente che tutti i giorni forniscono un servizio di prossimità altamente qualificato a tutta la comunità. Per questo motivo, come accade da tanti anni, Confesercenti sarà promotore di questa fantastica iniziativa che vedrà coinvolta e partecipe tutta la città”.

SAN GIUSEPPE PER I BAMBINI E LA SOLIDARIETÀ

Grazie alla significativa partecipazione, in qualità di coordinatore, di parma welFARE (il progetto, stimolato e finanziato dalla Fondazione Cariparma, vede come promotori il Comune di Parma, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria e l’AUSL di Parma, Forum Solidarietà, Consorzio di Solidarietà Sociale e le Organizzazioni sindacali CISL e UIL), numerose Onlus e associazioni presenzieranno alla festa con un ricco programma di eventi dedicati al divertimento dei più piccoli, ma anche alla solidarietà per chi

volesse compiere un gesto nei confronti dei più bisognosi.

In Piazzale dell’Annunziata: alle ore 10, LA GRU GIAPPONESE – laboratorio di origami, a cura del Punto di Comunità Oltretorrente; alle ore 12 e alle 18, TOROTOTELASHOW – teatro per bambini, nonni, nonne, zie, mamme e papà, a cura di movimento Oltretutto Oltrtetorrente; alle ore 15, TRUCCABIMBI a cura di Ass. Porta San Francesco; alle ore 16:30, COSTRUIAMO CON LA FANTASIA - Kapla e Lego per creare a cura di Ass. Liberamente.

In via Bixio: dalle 9 alle 19, Mostra d'arte “Lettere dal Barone Rosso: Giacomo Cossio e Mattia Fiordispino” presso Ass. Artetipi (Via Bixio 50); alle ore 16, LA CREATIVITA’ A PRIMAVERA – laboratorio creativo per bambini e genitori promosso da Ass. Famiglia Più e Maendeleo Italia ONLUS (Via Bixio 71). In viale Gorizia: alle 15:30, PARMA GIORNO E NOTTE – proiezione delle meravigliose immagini di Romano Parma tra cui il greto del torrente, i suoi animali, le case, i tetti e il cielo della città come non le avete mai viste (Circolo Parma Lirica - viale Gorizia 2).

Tra le associazioni che parteciparanno vi sono inoltre: Centro di Aiuto alla Vita, Intercral Parma, Oltrefood, Comunità di Sant’Egidio, Forum Solidarietà Per uno sguardo sicuro sulla città, anche i City Angels parteciperanno alla festa garantendo un sano divertimento nel cuore dell’Oltretorrente.

IL PROGRAMMA DI ASCOM

Dalle ore 9, apertura stand e mercato di qualità in via D’Azeglio con circa 80 banchi di proposte moda, accessori, artigianato artistico oltre a specialità gastronomiche provenienti da tutta Italia con annesse degustazioni. In Piazzale dell’Annunziata, sarà ubicato il tunnel

di battuta dell’Oltretorrente Baseball Club per un momento dedicato al sano sport e al divertimento.

MOSTRE FOTOGRAFICHE

Mostra a cura dell’Associazione Parma Fotografica dal tema “Associazioni Culturali a Parma”, visitabile dalle 10 alle 19 sotto i portici

dell’Ospedale Vecchio in via D’Azeglio. Mostra della 34^ edizione del Palio a cura di CSI, visitabile gratuitamente dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16 presso l’Oratorio di S. Ilario, con proclamazione dei vincitori alle ore 16. Stand espositivo a cura delle Istituzioni

Biblioteche di Parma presso il Centro Cinema Lino Ventura, ingresso della videoteca sotto i portici dell’Ospedale Vecchio.

IL PROGRAMMA DI CONFESERCENTI

Ore 9:00 apertura dei banchi in Via Bixio e Via Imbriani con un'offerta variegata dall'artigianato artistico, all’enogastronomia

con prodotti tipici, non solo del nostro territorio ma provenienti da tutta Italia, fino ad un angolo vintage con abbigliamento, oggettistica e antiquariato. Sempre dalle ore 9 apriranno le aree dedicate ai più piccoli: In Via Imbriani Associazione Energia Ludica con i giochi di una volta Ci saranno gli imperdibili e morbidissimi gonfiabili. Inoltre area ludico didattica con il laboratorio creativo a tema Festa del Papà di Tata Simo, ideale per bambini dai 3 anni in su. Per questa occasione si potrà anche salire a bordo di un divertente trenino che porterà grandi e piccini in giro tra i bellissimi borghi dell'Oltretorrente. Nella parte esterna di Hub Cafè in Via Imbriani musica dal sapore vintage a partire dalle ore 14:30 in poi. In collaborazione con Vinilistik sarà allestito un dj set tenuto da Andrea Gabbi,

storico dj parmigiano, a seguire ci sarà il Live set dell’associazione Frega_Project. In questo contesto si esibirà dalle 15:30 anche l'Orchestra Bambolbí, un'orchestra didattica formata da giovanissimi musicisti e fondata e diretta da Fabio Ceci nel 1999.

Le aree rimarranno aperte fino alle 20. Sparsi lungo le vie del percorso anche gli sfiziosissimi camioncini dello street food!

In via Bixio: dalle 9 alle 19, Mostra d'arte “Lettere dal Barone Rosso: Giacomo Cossio e Mattia Fiordispino” presso Ass. Artetipi (Via Bixio 50); alle ore 16,

LA CREATIVITA’ A PRIMAVERA – laboratorio creativo per bambini e genitori promosso da Ass. Famiglia Più e Maendeleo Italia ONLUS (Via Bixio 71). In viale Gorizia: alle 15:30,

PARMA GIORNO E NOTTE – proiezione delle meravigliose immagini di Romano Parma tra cui il greto del torrente, i suoi animali, le case, i tetti e il cielo della città come non le avete mai viste (Circolo Parma Lirica - viale Gorizia 2). Tra le associazioni che parteciparanno vi sono inoltre: Centro di Aiuto alla Vita, Intercral Parma, Comunità di Sant’Egidio, Forum Solidarietà. Per uno sguardo sicuro sulla città, anche i City Angels parteciperanno alla festa garantendo un sano divertimento nel cuore dell’Oltretorrente.