Fontanellato in grande stile: torna lo Street Food

4 giorni di animazioni, avventure, musica e ottimi cibi selezionati.

Merenda Italiana è il format di eventi nato nel 2015 dalla Tesi di Laurea in Scienze Gastronomiche di Gianluca Capedri. Giunto al quinto anno, si è evoluto, dando vita ad un festival unico nel panorama italiano, in cui la Cultura dei migliori cibi di strada si unisce a location storiche meritevoli di essere valorizzate. È così che contribuiamo a far nascere concrete azioni di Turismo. La tappa di quest’anno registrerà la 6a edizione a Fontanellato e coprirà il lungo ponte del 25 aprile. 4 giorni memorabili che animeranno il Borgo famoso in tutta Italia per gli “assedi gastronomici” che ad ogni edizione accolgono migliaia di persone da ogni dove.

Un turismo di qualità che mira alla sostenibilità.

ANIMAZIONI & SPETTACOLI ad ingresso gratuito Per festeggiare la 6a edizione del Festival che ha fatto storia insieme alla collaborazione dell’Associazione di promozione sociale ITALÌ, verrà proposto il tema fantasy seguito da milioni di appassionati in tutto il mondo: il Villaggio Potteriano! Intorno al Castello sarà allestito un villaggio dedicato al famoso maghetto, con la scuola di magia più famosa al mondo e i professori delle 4 casate. Ogni giorno, il pubblico potrà vivere esperienze memorabili e uniche: avventure e sfide di magia in costume, tornei di Quidditch, duelli contro i mangiamorte e laboratori di pozioni guidati dagli esperti professori…

Un’esperienza irripetibile, da vivere in famiglia e con gli amici!

Attività GRATUITE curate da attori professionisti. CIBI DI STRADA & FOOD TRUCK Attorno alla Rocca si svilupperà il percorso gastronomico con 20 Food Truck selezionati da tutta Italia per Design e qualità del cibo proposto. Saranno diverse le novità gastronomiche proposte dai camioncini più colorati d’Italia: il pubblico potrà assaporare specialità tipiche delle regioni italiane da nord a sud; dal salato al dolce; dalle birre premiate artigianali ai vini e cocktail creati appositamente a tema Potteriano! ALCUNE ANTICIPAZIONI: bombette di Alberobello, panino con spalla di cinta senese, hamburger di Chianina, supplì all’amatriciana e cacio e pepe, olive ascolane, pesce fritto, arrosticini, cannoli siciliani…

MUSICA, LIVE BAND & ATTIVITÀ

Ogni sera, musica live e tribute-band per stare insieme, cantando e ballando con la piacevole esperienza di sorseggiare Drink da un Cocktail Bar su ruote e birre artigianali prodotte per l’occasione! E ancora: giri in barca nel fossato, noleggio biciclette, pesca nel fossato ed estrazione di voli sopra il castello in ultraleggero. Giorni & orari: da giovedì 25 a domenica 28 aprile tutti i giorni dalle ore 11:00 alle 24:00 INFO aggiornate: www.merendaitaliana.it – www.facebook.com/CastleStreetFood

Attivo numero WhatsApp: 371 3142776