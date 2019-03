saint patrick festival – guinness party con diabula rasa, kalevala e check it out

Sabato 16 al Campus Industry – in un evento prentato da Idra Eventi - si anticipa il giorno di San Patrizio, per poi festeggiare tutta la notte. Per il patrono d’Irlanda a Parma ci sarà un vero e proprio festival con Diabula Rasa, Kalevala e Check it Out in concerto, oltre, ovviamente, a fiumi di birra. Non a caso sarà un Guinness Party, anche se non mancheranno molte altre birre di qualità. Apertura ore 20 e inizio concerti alle 22:00, ingresso 10 euro, a seguire dj Sert con musica rock, ska, folk e punk.

Un Guinness Party con tutti i fronzoli: saranno infatti in sconto le scure più famose d’Irlanda, e si potranno avere anche gadget originali. Ci saranno, inoltre, cibi tipici della festa di San Patrizio e bancarelle di vario genere. Si comincia sabato 16 per andare incontro alla notte del 17 (giorno di San Patrizio) già pronti con birra alla mano e musica ad alto volume.

Concerti a tema folk-rock, con alcuni toni più metallici, come quelli dei Diabula Rasa, che non fanno mancare, comunque, le cornamuse d’ordinanza e i toni medievali, di cui sono tra i maggiori rappresentanti in Italia. Nella migliore tradizione bretone e irlandese, si esibiranno i Kalevala, formazione che prende il nome dal poema principe dell'epica finlandese. In programma anche il live “drunk punk” dei Check It Out.