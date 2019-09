Venerdì 20 settembre presso il CDH Hotel Parma & Congressi in via Emilia ovest AIS Parma organizza un percorso alla scoperta del Nihonshu, ovvero del sake giapponese, dal titolo “Sake: dal Sol Levante alla Via Emilia”.

All'organizzazione della serata hanno collaborato anche Sake Company e la Sake Sommelier Association.

Il sake è una bevanda alcolica tipicamente giapponese ottenuta da un processo di fermentazione che coinvolge riso, acqua e spore koji. Per questo motivo viene anche chiamato “vino di riso”. Non è classificabile tra i distillati né tra i liquori, e costituisce una categoria a parte.

Il vino di riso conosciuto in Occidente come sake è di un tipo particolare chiamato Nihonshu. In Giappone, la parola sake significa semplicemente bevanda alcolica, e a seconda della regione può assumere vari significati specifici.

La storia del sake non è ben documentata e ci sono molteplici teorie su come possa essere stato inventato. Un'ipotesi sostiene che la pratica della fermentazione del riso abbia avuto origine in Cina, lungo il Chang Jiang, attorno al quinto millennio a.C., e sia stata successivamente esportata in Giappone.



PROGRAMMA

La serata inizierà con una entrée a base di sake Hatsumago Densho (Honjozo) abbinato a scaglie di

Parmigiano Reggiano e focaccia.

Prima della cena si terrà la parte didattica vera e propria condotta dall'esperto sommelier Andrea Pattacini.

La cena sarà così strutturata:

- Sake Konishi Hiyashibori Gold (Daiginjo) e Okimasamune Ginpa (Junmai) in abbinamento a tartare di tonno con vele di pane tostato;

- Sake Inatahime Goriki (Junmai Ginjo) in abbinamento a carpaccio di polpo con ventaglio di

ananas e riso con verdure fredde e salsa di soia;

- Sake Shirayuki Edo Genshu (Junmai Genshu Taru) in abbinamento a cheesecake con ganache e scaglie di cioccolato fondente.

Si prega di rendere noto al momento dell'iscrizione eventuali allergie o intolleranze.



INFO E COSTI

L’evento inizia alle ore 20 con l’accredito mentre la degustazione inizia alle 20.30.

Il costo della serata è di 45 euro per soci AIS in regola con la quota e di 50 euro per non soci.

E' richiesta l’iscrizione entro e non oltre martedì 17 settembre, solo ed esclusivamente mediante mail all'indirizzo amministrazione.pr@aisemilia.it.

Successivamente alla conferma della disponibilità dei posti il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT93V 03069 13098 1000 0000 5805 intestato ad AIS Emilia, indicando nome e cognome del/dei partecipanti e con la con la dicitura “evento Sake Parma”. In caso di prenotazione e mancata partecipazione non sono previsti rimborsi.

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3395362229.



Responsabile dell’evento: Davide Covati telefono 3480925360 - eventi.pr@aisemilia.it