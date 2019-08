Salsomaggiore Street Food Festival 2019

Un intreccio di profumi e sapori, una fusione di tradizioni locali e internazionali. Torna il Salsomaggiore Street Food Festival, un appuntamento di tre giorni che fonde tradizione e innovazione in una suggestiva location come il centro storico della città termale, lungo Viale Romagnosi, tra cultura e verde. Un mix di pranzi, merende e cene, condite da tanta buona musica e divertimento che andrà in scena nel weekend del 13, 14 e 15 settembre, dalle 10 del mattino sino a notte.

Allo spettacolo e ai sapori dei 15 food truck provenienti da tutta Italia e dislocati lungo viale Romagnosi, i quali proporranno un menù variegato per tutte le esigenze, si aggiunge un programma ricco di musica e spettacoli: animazioni per bambini, artisti di strada, mercatini , raduno di auto d'epoca, scuole di ballo, concerti e tanta buona musica.

“Uno dei nostri punti di forza – spiega Matteo Orlandi, presidente di Confesercenti Salsomaggiore - è il fatto di essere un festival che si differenzia da altre iniziative simili perché unisce il buon cibo ad un contesto di intrattenimento e animazione per tutte le età. L'obiettivo di Confesercenti è far vivere Salsomaggiore e dare visibilità e possibilità a tutto il tessuto commerciale della città. E' il terzo anno, il format è collaudato, un appuntamento fisso del settembre di Salsomaggiore. Abbiamo mantenuto la stessa location e le stesse modalità di svolgimento, unendo cibo ed eventi. Mangiare e divertirsi. E’ una formula che ci ha dato grandi soddisfazioni e che ci consente di promuovere il nostro territorio e le sue attività commerciali”.

Con la musica si parte venerdì 13 settembre dalle ore 17, i primi ospiti saranno lo staff di I Love Formentera con il Dj Roberto Milani e la voce di Paolo Mariani da Radio 105. Il giorno successivo (14 settembre) si parte dalle 10 del mattino, l’appuntamento clou è la sera con il Jumbo Story, mentre domenica (15 settembre), sempre a partire dalle ore 10, spazio al Musarte Salso Music Festival e al contest di musica dal vivo che coinvolgerà band e artisti emergenti.

Il Salsomaggiore Street Food Festival, giunto alla terza edizione, è un evento organizzato da Confesercenti Parma e UP Comunicazione, con il patrocinio delComune di Salsomaggiore Terme e la collaborazione di alcuni imprenditori del territorio.

Per Info: parma.street.food@gmail.com – 3484661499

Sito internet: www.parmastreetfood.it - Pagina Facebook: facebook.com/parmastreetfood

Instagram: instagram.com/parmastreetfood