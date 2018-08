salsomaggiore, un rally in festa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Salsomaggiore Terme (PR) – Giornata di vigilia per il Rally di Salsomaggiore che sotto un bel sole estivo ha accolto tutti i partecipanti della gara emiliana che domani sarà protagonista sugli asfalti delle prove Pellegrino Parmense e Tabiano. Durante le verifiche di rito i concorrenti hanno autografato il cosiddetto muro delle firme intitolato “un’idea vincente” a testimonianza della nutrita presenza di piloti e navigatori. Il grande drappo verrà poi apposto sul palco di partenza ed arrivo. A seguito delle operazioni preliminari sono quattro gli equipaggi che non prenderanno parte alla corsa: sicuramente assenti il numero 21 Cugini-Della Torre, il 113 Razzeri-Tabacco, il 131 Villa-Cuneo ed il 135 Pozzi-Crocco. Due i cambi di copilota: il navigatore del numero 81 non sarà Altomonte bensì da Daniele Pellegrini mentre quello della 127 non Sara Motalli ma Valentina Nespoli. Ecco i commenti di alcuni dei piloti indicati come possibili protagonisti nella giornata di domani. Luciano D’Arcio (Clio S1600 n.5): “Le dichiarazioni sono solito farle almeno dopo le prime due prove perché non mi piacciono i proclami; la gara è molto bella con la prima speciale che è perfetta per i motori prestanti mentre la seconda farà emergere le doti dei piloti visto che presenta molti tagli e curve che chiudono il loro raggio. Ci sarà da divertirsi!” Claudio Arzà (Renault Clio S1600 n.6): “Ho all’attivo poco meno di quaranta gare e questa la vedo molto dura: il caldo inciderà sul rendimento ma soprattutto ci sarà una bella battaglia visto che i piloti che possono puntare al successo sono almeno 5. Non sono tipologie di strade che conosco particolarmente: ho corso in zona ad un Rally di Ferriere nel 2009 e al Taro 2015.” Gianluca Tosi (Renault Clio R3C n.16): “Sono di Reggio Emilia e l’amicizia verso gli organizzatori mi ha portato ad essere al via di questo rally che si presenta davvero tosto: penso agli avversari ed in particolar modo a Vittalini, Arzà, D’Arcio o Miele. Partirò per fare bene perché dopo le vittorie assoluta al Valtidone 2013, all’Amorotto 2014 e al Colline Matildiche 2015 vorrei centrare il quarto primato assoluto. Non credo siano strade congeniali alle R3 ma … staremo a vedere!” Vittorio Ceccato (Renault Clio S1600 n.9): “Dopo il ritiro amaro del Rally della Marca ho bisogno di riprendere le forze con un’altra gara e questa capitava a fagiolo. Proviamo a difenderci nonostante sia un rally che non consociamo”. Paolo Comendulli (Renault Clio R3 n.18): “Nonostante io sia di Varese, mi è già capitato di percorrere queste speciali nel 2014 e le trovo molto belle. Puntiamo ad andare forte ben sapendo che nei rallyday bisogna avere una sola tattica: full attack dal primo all’ultimo metro!” Giorgio Cogni (Peugeot 208 R2B n.45): “Usiamo questa gara per provare per la prima volta la Peugeot 208 che vorremmo utilizzare dal prossimo anno. Cir Junior? Troppo presto per dirlo…” Festa grande- Questa sera alle ore 19.00, presso il Bar Pasticcerie “Tabiano” si terrà la SalsoRallyNIght, una cena riservata a piloti e team che vedrà il suo apice vero le ore 23 quando i fuochi artificiali illumineranno il cielo sopra Tabiano e Terme. Programma- Domani, domenica 5 agosto, lo start avverrà da via Pascoli alle ore 9.00; le prove di Tabiano e San Pellegrino si succederanno per tre volte consecutive: 9.35, 12.36 e 15.37 saranno gli orari delle Ps1, 3 e 5 mentre alle 10.07, 13.08 e 16.09 prenderanno il via le prove 2, 4 e 6. L’arrivo, sempre a Salsomaggiore, è in programma per le ore 16.59. Partners di gara saranno GMS, GED Transport, Vaportekno, Ecosan, Riberti, In Pipe, Redox, Microlab Consulting, Nuova Caser, La Focaccia Claudio Gatti, Valcarenghi, Delta Rem, G.V.M., Media Sport Marketing, EG srl, Ecofinder ed A.G.Utensili. www.mediarallypromotion.com.

Gallery