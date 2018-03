salute & benessere con i consigli dell’esperto chirurgo estetico

Nuovo appuntamento della rassegna Salute & Benessere interamente dedicato a pelle e capelli, con un menù creato ad hoc dalla vegan chef e operatrice olistica Viorica Tarnovschi e la partecipazione del medico chirurgo dottor Naser Jabbarpour, esperto in medicina estetica e tricologia, che risponderà alle domande e dispenserà preziosi consigli di bellezza su come curare e mantenere giovane la pelle e sani i capelli.



A tavola tutti insieme verrà degustato il seguente menù che la vegan chef spiegherà fornendo anche alcune ricette:



- Aperitivo bio con arance, aronia, frutti rossi secchi e menta

- Croissant salati alle arachidi

- Insalatina di cappuccio, verza, mele rosse, semi di lino

- Dadolata tiepida di barbabietola, carote, patate dolci, fagioli e cipolla con olio extravergine di semi di girasole

- Zuppa di lenticchie e broccoli

- Riso integrale alle fave nette e cicorie

- Polpettine di fiocchi di avena e verdure al forno

- Torta allo yogurt con noci e uva sultanina

- Acqua alcalina e aromatizzata

- Tisana di fine pasto alle erbe



La serata - a € 25 a persona - si svolge in home restaurant in zona via Pastrengo/Argini e l'indirizzo verrà fornito al momento della prenotazione.

Per partecipare, fino ad esaurimento posti disponibili, è necessario prenotare al numero 338 5219408.



Altre informazioni sul gruppo Fb “Salute & Benessere Parma”: https://www.facebook.com/groups/139077679951978/