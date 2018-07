Salute & Benessere: da domenica a La Caplèra con le erbe aromatiche e officinali

SALUTE & BENESSERE AL VIA LA RASSEGNA ESTIVA CON LE ERBE AROMATICHE E OFFICINALI



Da domenica 8 LUGLIO prende il via la rassegna estiva di Salute & Benessere in una location d'eccezione: La Caplèra di Medesano, già dimora del Maestro Romano Gandolfi, per ben quattro appuntamenti con altrettanti argomenti che riguardano il vivere sano e il benessere:



- Domenica con inizio alle ore 18.00 si parlerà di ERBE AROMATICHE e OFFICINALI con visita guidata per conoscere proprietà e benefici delle singole erbe coltivate in Caplèra e una cena con un menù estivo - preparato dalla vegan chef Viorica Tarnovschi - tutto dedicato ai sapori di stagione e ricco di erbe aromatiche e piante officinali.



Durante la cena verrà intervistato tra una portata e l'altra il dottor Gabriele Restori, medico specializzato in omeopatia e omotossicologia, che parlerà anche di fitoterapia, di terapia alchemica e di alimentazione consapevole.



Il gustoso e salutare menù che accompagnerà nella serata sarà il seguente:



- Cocktail alla frutta detox di benvenuto

- Gazpacho al basilico rosso

- Verdure crude di stagione con oli aromatizzati, maggiorana e limone in pinzimonio

- Crostini alle erbe

- Focaccine al rosmarino

- Tortino di lenticchie e origano

- Frittelle al grano saraceno e sedano

- Riso selvatico con pomodorini, noci, curcuma e fave fresche

- Cuore di bue ripieni con ratatouille di verdure e miglio

- Patate, fagiolini e prezzemolo

- Semifreddo allo zenzero e limone

- Acque alcaline aromatizzate al finocchietto, timo e salvia



Per partecipare - fino ad esaurimento posti con contributo di € 25 - è necessario prenotarsi al numero 338 5219408 con sms o whatsapp oppure inviare una mail a parmadavivere@gmail.com lasciando nome, cognome di ciascun partecipante e un recapito telefonico.



Ulteriori informazioni sono disponibili sul gruppo Fb "Salute & Benessere Parma" e sulla pagina "Parma Da Vivere" .