San Valentino al Castello di Felino

Immerso in un bosco di latifoglie nelle colline verde brillante tra i torrenti Parma e Baganza, il Castello di Felino è una location esclusiva che mette a disposizione dei propri ospiti un’atmosfera elegante e ricca di fascino.

Per rendere indimenticabile il vostro San Valentino, lo staff del castello vi delizierà con una cena a lume di candela realizzata dallo Chef Michele Carollo: sorprendete la vostra dolce metà facendola sentire una vera principessa, scegliete il Castello di Felino!

----------------------------------------------------------------------------------

Flûte di benvenuto



ANTIPASTO

Bavarese al caprino, carciofi fritti, pinoli tostati e prosciutto affumicato



PRIMO PIATTO

Lasagnetta con cavolo nero e ragù di faraona



SECONDO PIATTO

Guancia di vitello brasata al Marsala, patate affumicate e mazzette di fagiolini



DESSERT

Cuore afrodisiaco

---------------------------------------------------------------------------------



€ 39,00 A PERSONA



Per info e prenotazioni:

0521 272717

marketing@piuhotels.com