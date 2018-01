san valentino nel castello incantato…

Cena romantica nel Castello e visita guidata a lume di candela alla scoperta delle storie d’amore dell’antico Maniero. Particolari giochi di luce e tenui note musicali daranno vita e voce agli affreschi, per una notte magica…

Sabato 10 Febbraio 2018 ore 20.00

In occasione della festa degli innamorati, nel magico borgo sulle colline di grande valore paesaggistico tra Parma e Piacenza, il Millenario Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino accoglierà i suoi ospiti per una cena romantica ed esclusiva, accompagnata da una speciale visita del Castello illuminato da miriadi di candele dove, tra giochi di luce e tenui note musicali, prenderanno vita gli antichi affreschi.

Tra il chiaro di luna e le stelle, il romantico luccichio delle fiamme e rami di edera, sarà possibile prendere posto nei saloni del Castello, nell’atmosfera incantata dei tempi lontani, tra antichi camini, affreschi e decorazioni seicentesche, e assaporare un menu raffinato davanti al grande camino acceso.

Prima della cena, una suggestiva visita a lume di candela porterà gli ospiti alla scoperta del Castello più antico della Provincia e delle storie d’amore raccontate dagli affreschi, sotto lo sguardo di teneri putti o dispettosi fauni ritratti sulle mura, che prenderanno vita tra magici giochi di luce e tenui note musicali. Sarà inoltre possibile passeggiare sotto il loggiato Seicentesco o nel giardino illuminato e ammirare il paesaggio collinare avvolto dalla notte magica e illuminato dalle stelle…

Per chi desidera passare la notte nel Castello, la romantica suite Azzurra nell’antica torre a pianta quadrata è disponibile, con vista panoramica magnifica sul paesaggio.

Il programma della serata, tutta a lume di candela, inizia alle 20.00 con la visita del Castello e prosegue alle ore 20.40 con l'aperitivo e la cena.

Per prenotazioni e maggiori informazioni: www.castellodiscipione.it - info@castellodiscipione.it

Tel: 0524 572381