sanremo canta napoli con miranda martino a salsomaggiore

MIRANDA MARTINO IN "RICOMINCIO DA 80"



Recital con Miranda Martino, Mario Maglione, Paola Ferrulli e le gemelle della danza, Ginevra e Virginia De Masi



Miranda Martino, molto celebrata negli anni '60 per essere stata non solo una famosissima cantante internazionale, ma anche un’ottima attrice di cinema e teatro, porterà in scena una serie di grandi concerti teatrali in vista della seconda edizione del festival Sanremo Canta Napoli.



Una serie di Recital nei quali sarà accompagnata dal suo pianista di sempre, il bravissimo Andrea Bianchi (della Rai) e da un altro valentissimo artista napoletano Doc come Mario Maglione, che imbraccerà la sua chitarra per interpretare brani classici della tradizione napoletana e magari, qualcuna di queste meravigliose melodie, le canteranno insieme. Ma tenendo fede al titolo di questo particolare Recital SanremoCantaNapoli, alcune delle più belle canzoni dei Festival della Canzone Italiana di Sanremo, saranno interpretate dalla giovanissima Paola Ferrulli e sui palcoscenici ci saranno anche due belle e brave ballerine: Virginia e Ginevra De Masi, allieve del Teatro San Carlo di Napoli le quali “accompagneranno”, con virtuosissime coreografie, i tre artisti cantanti in un turbillon di canzoni napoletane e, quindi, anche di Sanremo.



La prima assoluta sarà al Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme il 24 maggio alle ore 21.00.



La vendita dei biglietti avverrà direttamente in Teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 20.00

Prezzi:

posto unico intero € 15,00

posto unico ridotto (under 25 e over 65) € 13,00



Giovedì 23 maggio alle 18.00 nel foyer del Teatro Nuovo, Miranda Martino presenterà il suo libro "Caduta in un gorgo di torbide passioni"

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...