SARTO PER SIGNORA:

Primo grande vaudeville in tre atti di Georges Feydeau, in cui l’autore conia un suo proprio stile, basato sulla tematica dell’infedeltà maschile: sarà questo il motore di un intrigo flagellato da una serie di peripezie e sussulti perfettamente orchestrati e arricchiti dalla cronica nevrosi scenica dei personaggi.



TRAMA:

Per incontrare in libertà le sue amanti, il dottor Moulineaux affitta un appartamento, già sede dell’atelier di un sarto per signora: quelle stanze diventeranno, suo malgrado, il luogo in cui si concentreranno tutti coloro che mai avrebbero dovuto incontrarsi.

In un susseguirsi di equivoci e triangoli adulterini, l’estro di Feydeau imbastisce una girandola imbarazzante di mariti, mogli, amanti: congegni comici, dialoghi e battute pungenti, che in controluce smascherano il vuoto di valori di una società borghese fondata solo sull’ apparenza.



L'INCASSO DELLA SERATA SARA' DEVOLUTO AI PROGETTI ATTIVATI DALL'ASSOCIAZIONE MISSIONEINSIEME ONLUS NELLE MISSIONI DELLE SUORE PICCOLE FIGLIE DI PARMA, NELLE COMUNITA' DI LIMA E HUACHO IN PERU'.