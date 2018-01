say cheese! parmigiano reggiano senza segreti

Caseificio a porte aperte ogni domenica mattina in compagnia di una Guida: si potranno osservare tutte le fasi di produzione del formaggio più amato al mondo e apprezzarne ogni singola scaglia.

OGNI DOMENICA MATTINA

CASEIFICIO CPL, VIA PUPPIOLA 15 PARMA

QUOTA A PERSONA: 20 EURO

per informazioni:

info@itineraemilia.it

327 7469902

