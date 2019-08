Otello e Forza del Destino in piazza Picelli a parma il 1° e l'8 settembre

Le associazioni "Opera in Piazza" e "Viviamo l"Oltretorrente" organizzano due selezioni d'opera nell'ambito della 4°rassega" Quator romansij in Piasel Picelli ...aspettando il Festival Verdi" in Piazza Picelli le domeniche i 1. e il 8 settembre ore 1800. Sono selezioni di opere di Verdi , Otello il 1.9. e Forza del Destino il 8.9.presentate dai consueti personaggi comici dialettali; Otello e Straiè , che spiegano la trama delle opere a modo loro Cosi si uniscono le sane risate al grande melodramma.

L'intento è di divulgare le due radici della parmigianità , la lirica e il dialetto, e rendendole accessibili anche a chi non le conosce. Entrata libera .